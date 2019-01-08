İmam Bayıldı nasıl yapılır? İmam Bayıldı tarifi...

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''İmam Bayıldı '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı İmam Bayıldı ise merak konusu oldu. İmam Bayıldı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte İmam Bayıldı tarifi...

İMAM BAYILDI TARİFİ

MALZEMELER

4 adet

orta boy, etli patlıcan

3 adet

büyük boy kuru soğan

4 diş

sarımsak

3 adet

orta boy yeşil biber

3 adet

orta boy domates

1 tatlı kaşığı

domates salçası

5 yemek kaşığı

zeytinyağı

1/4 demet

maydanoz

1/2 çay kaşığı

tuz

1/4 çay kaşığı

taze çekilmiş tane karabiber

1 çay kaşığı

toz şeker

1 su bardağı

İMAM BAYILDI YAPILIŞI

Kabuğunu soyduğunuz büyük boy kuru soğanları ince piyazlık şeklinde doğrayın. Sarımsakları incecik kesin.

Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberleri yarım ay şeklinde kesin. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küp şeklinde doğrayın. Maydanozu incecik kıyın.

Soğanlı iç harcı hazırlamak için; zeytinyağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Piyazlık doğradığınız soğan ve sarımsakları zeytinyağında dirilikleri gidene kadar kavurun.

Yeşil biberleri ekleyip pişirme işlemini sürdürün. Doğranmış domatesleri ve salçayı katıp suyunu çekene kadar kavurun. Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve toz şekeri ilave edin.

Son olarak sıcak suyu kattığınız imam bayıldı harcını 5 dakika kadar pişirin. Suyunu çeken ve koyulaşan iç harca kıyılmış maydanozları katın ve karıştırdıktan sonra ılınması için bir kenarda bekletin.

Bol suda yıkayıp kuruladıktan sonra kabuklarını alacalı olarak soyduğunuz patlıcanları, etli ise ortadan ikiye kesin. Aksi takdirde bütün patlıcanların orta kısımlarına keskin bir bıçak yardımıyla çizik atın.

Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırdıktan sonra patlıcanları, renk alana kadar kızartın.

Fırın tepsisine aralıklı olarak dizdiğiniz kızarmış patlıcanların orta kısımlarını açın. Tepeleme olarak soğanlı ve domatesli iç harçla doldurun.

Fırın tepsisine çok az miktarda salçalı sıcak su ekleyip, imam bayıldıları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız imam bayıldıları, dinlendirdikten sonra sıcak ya da soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.