İmam Halil Konakcı, duygulara tercüman oldu: "Milletin acıları üstünden siyasi ya da maddi rant devşirmek vicdansızlıktan başka bir şey değil"

Yaptığı açıklamalar ve verdiği vaazlarla geniş kitleler tarafından tanınan imam Halil Konakcı, bir sohbette deprem felaketine değindi. Deprem bölgesine giden ve buradaki izlenimlerini anlatan Konakcı, siyaset peşinden koşanları sert sözlerle eleştirdi.

Konakcı şunları söyledi:

"Bu kadar insanın bu kadar büyük acısının üzerinde tepinecek kadar, haysiyetini, onurunu, duygusunu, merhametini kaybetmiş, İnsanlık çıkmış insan görünümlü insanlar var. Şahit oldum, hatta, tam bulunduğumuz bölgeyi gösterdiler. Sonra bana videoyu attılar, orada adamın biri bir sopa dikmiş, bir nevresim takımı atmış, bir koltuk, küçük bir soba bekliyor. Spiker onu haberlerde, 'Devlet çadır vermiyor, vatandaşlar, böyle yerde kalıyor' diye gördük. Adam diyor ki, 'Benim çadırım ileride, ailem orada. Burada arabam var, evimde altınlarım var. Yıkılmadı, onu bekliyorum.' Bu kadar aşağılık olabilir misiniz? Arkada su dağıtılıyor. Burada su yok diye bağırıyor. AFAD ekipleri enkazın üzerinde çalışıyor, 'AFAD buraya gelmedi' diyor."

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"BİR İMTİHANIN ÜSTÜNDE TEPİNİP DE HALA MİLLETİ PROVOKE EDEBİLİYORSAN, SEN BU TOPRAĞIN TOHUMU DEĞİLSİN"

Sözlerine devam eden Konakcı şunları dile getirdi:

"Devletin kurumları bitti, iki tane zibidiye kaldı ortalık. Sosyal medya algısını görüyor musun? Nasıl başarıyorlar. İsim söylemeyeceğim. Sanki devlet yok, bu iki zibidi yapıyor işi. Beş milyon, 10 milyon bulmuşlar. Ne olacak 5 milyon 10 bulmakla. Şuradan sıkıştırsak buluruz. Nitekim bir gece topyekün bir mücadele yüzlerce milyar lira toplandı. Görüyor musun, birliği ve beraberliği. Buna rağmen hâlâ daha birlik olamayanları görüyor musun? Bu deprem bize neyi gösterdi? Ne olursa olsun, hangi ortak acı, ortak mutluluk olması gereken ne olursa olsun. Bu heriflerle aynı noktada buluşamıyoruz. Demek ki ayrıştıran ben değilim. Benim dilim değil. Sen böyle bir ızdırabın, bir imtihanın üstünde tepinip de hala milleti provoke edebiliyorsan, sen bu toprağın tohumu değilsin. Kalıbımı basarım."

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"ENKAZ BÖLGESİNDEN DÖNDÜĞÜMDEN BERİ, GECELERİ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYORUM"

Konakcı şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'da bir dayı çıktı ortaya. Kürdüm ben diye bağırdı, oradaki adama dedi ki, sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın. İnanılır gibi değil. Nerede mücadele ettiğimiz görün. Her şey bir yana, bu acı bambaşka bir acı. Enkaz bölgesinden döndüğümden beri, geceleri hüngür hüngür ağlıyorum. Ağlıyorum dayanamıyorum. Adam mikrofonu uzatıyor, 'Devlet gelmedi, dimi' diyor. Devlet ilk saatten beri buradaydı, diyor. Sen lanetli bir kavimsin. Bu milletin acılarını üstünden siyasi ya da maddi rant devşirmek istemek vicdansızlıktan başka bir şey değildir."

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ÇIKIP CEBİNDEN PARA VERMEDİ. SEN BURADA KUTUYA ATTIN, 310 MİLYON TOPLADINIZ"

Diyanet'in yaptığı bağışa ilişkin konuşan Konakcı, Başka bir beyni kıt, çıkmış Diyanet, 310 milyon TL bağış yapmış. ' Sen bir memursun 310 milyonu nereden buluyorsun' diyor. Diyanet yapıyor bu maaşı, senin paranı verdik. Diyanet İşleri Başkanı çıkıp cebinden para vermedi. Sen burada kutuya attın, 310 milyon topladınız" dedi.

"DERDİ DEVLETİN KURUMLARINI, MİLLETİN GÖZÜNDE İTİBARSIZLAŞTIRMAK"

Bağışlar üzerinden yapılan tartışmalara değinen Konakcı, "Erzincan Emniyeti 500 bin lira bağışlamış. Nereden bulmuş diyor. Bir polis memuru 2 bin lira verse o paraya denk geliyor zaten. Benim polis kardeşlerim bu vatan için canını ortaya koymuş, 2 bin lira mı veremeyecek? Derdi devletin kurumlarını, milletin gözünde itibarsızlaştırmak. Haklı çıktım, bu adamlarla yan yana gelmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜK Kİ BU VATAN HAİNLERİ, İSLAM DÜŞMANLARI DA BİR ARADA. BİZ GALİP GELECEĞİZ. "

Benim dinime, Allah'ıma, Peygamberime, din adamına, hafıza söven bir adamla nasıl yan yana geleceğim? Sen hangi dinin mensubusun? Benim devletime , milletimin, polisine, askerine, özel harekatına küfredecek, ondan sonra biz kardeşiz. Kardeş değiliz. Sizinle sonuna kadar ayrıyım. Gölgeniz, gölgeme değmesin. Onlar benden daha azılı kutuplaştırıyor. Enkazın başına gidip, devleti, milleti birbirine düşürmeye çalışıyorsa seninle ben bir Yunanla, Yahudi'yle düşman olduğum kadar düşmanım. Bu millet birbirine öyle bir bağlı ki kenetlendi. Allah bu devlete yardım etsin. Bu enkazda Müslümanlar bir arada, gördük ki bu vatan hainleri, İslam düşmanları da bir arada. Biz galip geleceğiz.