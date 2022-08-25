İmam Hatip liseleri hakkında hadsiz açıklamalarda bulunan Gülşen'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki!

Bir konserinde imam hatip liselerine nefret kusan Gülşen'e, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Polisler eşliğinde ifade vermeye götürülecek olan ünlü şarkıcıya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten eleştiri geldi.

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İmam Hatip liseleri hakkında hadsiz açıklamalarda bulunan Gülşen'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki!

Ünlü şarkıcı Gülşen, son zamanlarda şarkılarından çok konserlerinde tercih ettiği cüretkar kıyafetleriyle konuşulmaya başladı. Öte yandan dozu arttıran ünlü şarkıcı her konserinde LGBTİ bayrağı açmaya ve gündeme bomba gibi düşen açıklamalara yer vermeye devam etti. Ancak son yaptığı bardağı taşıran son damla oldu. Geçmiş Nisan konserinde imam hatiplileri hedef aldı.

İmam Hatip liseleri hakkında hadsiz açıklamalarda bulunan Gülşen, polisler eşliğinde ifade vermeye götürülecek!

İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALDI

Bahsi geçen konser kesitlerinde ünlü şarkıcının "İmam hatipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor" ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kısa süre içerisinde Türkiye gündemine oturan o sözler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Gülşen, polisler eşliğinde ifade vermeye gidecek.

İmam Hatip liseleri hakkında hadsiz açıklamalarda bulunan Gülşen, polisler eşliğinde ifade vermeye götürülecek!

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini “sapıklık” iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır. Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir." şeklinde tepki geldi.

İmam Hatip liseleri hakkında hadsiz açıklamalarda bulunan Gülşen, polisler eşliğinde ifade vermeye götürülecek!

ÖNDER'DEN AÇIKLAMA

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, konserinde imam hatiplilerin "sapık" olduğunu savunan şarkıcı Gülşen'e karşı hukuki süreci başlatacağını duyurdu. ÖNDER'den yapılan açıklamada "Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

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