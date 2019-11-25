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  3. İmam hatip lisesi öğrencileri bölge şampiyonu oldu

İmam hatip lisesi öğrencileri bölge şampiyonu oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Besnili Şehitler Anısına Doğu ve Güneydoğu Muay Thai Şampiyonasında bölge şampiyonu oldu.

İmam hatip lisesi öğrencileri bölge şampiyonu oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Besnili Şehitler Anısına Doğu ve Güneydoğu Muay Thai Şampiyonasında bölge şampiyonu oldu.

Besni Kaymakamlığı, Besni Belediye Başkanlığı ve Besni Dokan Spor Kulübü organizesinde düzenlenen Besnili Şehitler Anısına Doğu ve Güneydoğu Muay Thai Şampiyonasına katılan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Salih Orhan ve Mert Sarıgül kilolarında bölge şampiyonu oldu. Okul Müdürü Recep Akbaşlı ve antrenör Arazgeldi Atayev, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

İmam hatip lisesi öğrencileri bölge şampiyonu oldu

İmam hatip lisesi öğrencileri bölge şampiyonu oldu

Kaynak: İHA

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