İmam Hatip Okulları Öğretmen Buluşması

İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Meslekî Çalışmalar Döneminin son gününde Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki İmam Hatip Ortaokullarında ve İmam Hatip Liselerinde görev yapan idareci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Millî İrade Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları İsmail Bağrıyanık ve Mücahit Korkut ile Aziziye, Palandöken, Yakutiye'de ilçelerindeki imam hatip ortaokullarında ve imam hatip liselerinde görev yapan okul müdürleri, yönetici ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın sunumuyla devam etti.

"İmam-Hatip Okullarımızda Artık Kalite Zamanı"

"Erzurum'daki imam hatip okullarımızın, sahip oldukları engin tecrübeyi günün imkânlarıyla buluşturarak daha iyiye doğru yönelmesi; akademik başarının yanı sıra kültür, sanat, spor gibi farklı alanlarda da en önde olması, Türkiye ile değil dünya ile yarışacak projeler üretmesi en büyük arzumuz." diyerek sözlerine başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Mevlana Celaleddin Rumî'nin pergel metaforunda ifadesini bulan bir ayağı kültürel-manevî değerlerine sabit, diğer ayağı dünyayı dolaşabilen, güçlü Türkiye'nin hizmetkârı bireyler yetiştirmek en büyük ülkümüz olacaktır." dedi.

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İmam hatip okullarının çok büyük fedakârlıklarla bugünlere geldiğini anlatan İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Bu okulların harcında, kara tahta önünde ölmek isterim diyen ve ertesi günkü dersine hazırlanırken son nefesine veren Celalettin Ökten Hocamız gibi mesleğine âşık öğretmenlerin fedakârlıkları var. Unutmayın, okullarımızı istikbale taşıyacak olan da yine siz değerli idareci ve öğretmenlerimizin çabaları, fedakârlıkları olacaktır! Ben el ele vererek sizlerle birlikte Erzurum'daki imam hatip okullarımızı çok güzel noktalara ulaştıracağımızı yürekten inanıyor; emekleriniz, gayretleriniz için şimdiden her birinize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)