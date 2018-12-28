İmam Hatipler arası hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Zonguldak genelindeki İmam Hatip ortaokulları ve liseler arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi.

Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde İmam Hatip ortaokulları ve liseler arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma hafızlık yarışması gerçekleşti. Kdz. Ereğli Fazlı Erdoğan İmam Hatip Lisesi Müdürü Leyla Köse Özyer, bu yarışmada kaybedenin olmayacağını, Kur'an okuyan herkesin kazanacağını söyledi.

Özyer konuşmasında şu ifadelere yer verdi; " Kur'an göklerin emaneti, vahyin kaynağı, hayatımızın rehberidir. Kur'an mazlumun tesellisi, kimsesizlerin yardımcısı, sesini duyurmak isteyenlerin sesidir. Müslümanların yeniden dirilmesi Kur'an'la mümkündür. "Allah onu biz indirdik, biz koruyacağız!" Buyurur. Hafızlar da Kur'an'ın korunmasında Allah'ın istihdam ettiği özel kullarıdır. Kıymetli konuklar, bugün bu yarışmada kaybeden olmayacak. Kur'an'la kaybedilmez kazanılır. Her biri kendi okullarında birinci seçilerek bugün buraya gelen yarışmacı öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onların hepsi gönlümüzün birincileridir. Onları yetiştirip bu konuda emek harcayan öğretmen, idareci ve ailelerinden Allah razı olsun. Kolay değildir tohumu fidan, fidanı ağaç yapmak Sultan'ş Şuara Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in veciz bir sözü vardır, "Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın!" Biz bu yolda koşarken bu uzun soluklu koşuda emeği geçen başta Kdz. Ereğlli Kaymakamlığı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere okulumuzun arsa tahsisi ve inşaatında büyük hizmeti olan 22-23. Dönem Zonguldak Milletvekilimiz Fazıl Erdoğan Bey'e teşekkür ediyoruz. Okulumuzun binası teslim alındıktan eğitim öğretime başlayana dek, geçen sürede büyük bir özveri ile çalışan Kurucu Müdürümüz Haşim Çakır Bey'e çok teşekkür ediyorum ve belki de adlarını unuttuğumuz nice adsız eğitim fedaileri Sizlerin hakkı ödenmez. Programda emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunarım. Allah hepinizden razı olsun." Fazlı Erdoğan İmam Hatip Kız Lisesi'nin ev sahipliğini yaptığı yarışmada Liseler arası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma ve Anlama kategorisinde Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İlayda Naz Muslubaş 1., Gökçebey Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İlayda Nur Güngör 2., Şehit Prof. İlhan Varak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yasemin Kolçak 3. oldu. Ortaokullar arası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma ve Anlama kategorisinde Fazlı Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu'ndan Zeynep Şener 1., İlhan Varak İmam Hatip Ortaokulu'ndan Rüveyda Yavuz 2. ve Alaplı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Dilara Yıldız 3. Oldu. Liselerarası hafızlık kategorisinde Kdz. Ereğli Fazlı Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Rabia Taşöz1., Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Feyza İnam 2. ve Şehit Prof. İlhan Varak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hacer Durmuş 3. oldu. Ortaokullararası hafızlık kategorisinde ise Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu'ndan Edanur Çolak 1., Şehit Prof İlhan Varak Kız Anadolu İmam Hatip'ten Nihal Tunkaya 2. Oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Programa Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kdz. Ereğli Milli Eğitim Müdür V. İsmail Aksoy, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğli Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Vedat Sever, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA