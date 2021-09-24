İmam hatipler hakkında söyledikleri olay olmuştu! Milli Eğitim Bakanlığı, Cübbeli Ahmet Hoca'yı imam hatip lisesine davet etti

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, imam hatip liseleri hakkında kamuoyunda tartışılan bir ifadeler kullanmıştı.

"Çocukları imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Müfredattaki şeye yorum katıyorlar. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyorlar." diyen Cübbeli'nin açıklamaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz," Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün İmam Hatip Okulları ile ilgili açıklamaları kendisinin bu kurumlar hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu görmekteyiz." dedi.

İMAM HATİPLERDEKİ EĞİTİMİ ANLATTI

İmam hatip okullarında verilen eğitimde, ders kitaplarında ayrımcılıkları ve mezhebi farklılıkları öne çıkan bir anlayışın olmadığını kaydeden Yılmaz, tam aksine Kuran ve sünnet merkezli, temel islâmî kaynaklara dayalı bütünleştirici ve birleştirici bir yaklaşım ortaya konulduğunu öne sürdü.

LİSEYE DAVET EDİLDİ

"Dolayısıyla bu nezih kurumlar hakkında kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin hem de din adına anlatılmasını doğru bulmamaktayız. " diyen Yılmaz, "Okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi zan altında bıraktığı için ifadelerini tashih etmesini arzu ediyoruz. Bir de, kendisini daha geniş bilgi almak için 1951 yılında ilk açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesine davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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