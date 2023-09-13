İmam hatipli öğrenciler beyaz önlüklerini giydiler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Hatipzade Veli Başer Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesinde geleneksel önlük giyme töreni yapıldı.

Denizli'deki proje okullarından olan ve LGS ile öğrenci alan Hatipzade Veli Başer Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin; 2023-2024 yılında okula yeni başlayan öğrencilerinin her birinin geleceğin mühendis aday adayı olmalarından dolayı bu yıl ikincisi yapılan önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Okul bahçesinde yapılan törene İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, okul müdürleri, davetliler, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

"Milli ve manevi değerlerinizden ayrılmadan ülkemiz için geleceğiniz için çaba gösteriniz"

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan konuşmasında, "Sevgili öğrencilerimiz ilimizin güzel okullarından birinde lise öğreniminize başlıyorsunuz. Bu okulda okuduğunuz için kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Okula ilk adım attığınız günlerde bu tarz faaliyetler vizyoner faaliyetler olup sizin ufkunuzu genişletecektir. Bir üst öğrenime gittiğinizde bu dönemleri hatırlayın ve öğretmenlerinizi hayırla yâd edin Öğretmenleriniz gecelerini gündüzlerine katarak özveri ile sizler için çalışıyorlar. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Milli ve manevi değerlerinizden ayrılmadan ülkemiz için geleceğiniz için çaba gösteriniz. Bugün önlük giyme ile başlayan bu serüvenin öğrencilerimizin üst öğrenimlerinde de başarılarla devam etmesini diliyorum" dedi.

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İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan'ın konuşmasından sonra okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve protokol üyeleri tarafından giydirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)