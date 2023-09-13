İmam hatipli öğrenciler beyaz önlüklerini giydiler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Hatipzade Veli Başer Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesinde geleneksel önlük giyme töreni yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
İmam hatipli öğrenciler beyaz önlüklerini giydiler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Hatipzade Veli Başer Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesinde geleneksel önlük giyme töreni yapıldı.

Denizli'deki proje okullarından olan ve LGS ile öğrenci alan Hatipzade Veli Başer Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin; 2023-2024 yılında okula yeni başlayan öğrencilerinin her birinin geleceğin mühendis aday adayı olmalarından dolayı bu yıl ikincisi yapılan önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Okul bahçesinde yapılan törene İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, okul müdürleri, davetliler, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

"Milli ve manevi değerlerinizden ayrılmadan ülkemiz için geleceğiniz için çaba gösteriniz"

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan konuşmasında, "Sevgili öğrencilerimiz ilimizin güzel okullarından birinde lise öğreniminize başlıyorsunuz. Bu okulda okuduğunuz için kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Okula ilk adım attığınız günlerde bu tarz faaliyetler vizyoner faaliyetler olup sizin ufkunuzu genişletecektir. Bir üst öğrenime gittiğinizde bu dönemleri hatırlayın ve öğretmenlerinizi hayırla yâd edin Öğretmenleriniz gecelerini gündüzlerine katarak özveri ile sizler için çalışıyorlar. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Milli ve manevi değerlerinizden ayrılmadan ülkemiz için geleceğiniz için çaba gösteriniz. Bugün önlük giyme ile başlayan bu serüvenin öğrencilerimizin üst öğrenimlerinde de başarılarla devam etmesini diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan'ın konuşmasından sonra okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve protokol üyeleri tarafından giydirildi.

İmam hatipli öğrenciler beyaz önlüklerini giydiler

İmam hatipli öğrenciler beyaz önlüklerini giydiler

İmam hatipli öğrenciler beyaz önlüklerini giydiler

İmam hatipli öğrenciler beyaz önlüklerini giydiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Son Haberler
SSK ve BAĞ-KUR emeklisini heyecanlandıran zam müjdesi! En düşük maaş ne kadar olacak, kimler ne kadar zam alacak? İşte detaylar
SSK ve BAĞ-KUR emeklisini heyecanlandıran zam müjdesi! En düşük maaş ne kadar olacak, kimler ne kadar zam alacak? İşte detaylar
Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti
Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti
Samsun’da doktoru rehin alan şahıs yakalandı
Samsun’da doktoru rehin alan şahıs yakalandı
BTÜ sanayi işbirliği
BTÜ sanayi işbirliği
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!