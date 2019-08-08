İmam hatipli öğrenciler Teknofest 2019’a katılma hakkı kazandı

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Teknofest 2019'a katılım hakkı kazandı.

Öğrenciler, 2019 Eylül ayında gerçekleştirilecek toplam 18 bin Türk Lirası ödüllü İnsanlık Yararına Teknolojiler (Afet Yönetimi) kategorisinde "KAYRAL" isimli projeleriyle Teknofest İstanbul 2019 proje finallerinde yarışacaklar.

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Halil Gündoğdu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz Eda Zehir, Hüsniye Ceyda Şahin, Zeynep Tavalıoğlu'nu, öğrencilerimizin velilerini, başta danışman öğretmenleri Seda Kara ve Alkım Can Kalyoncu olmak üzere tüm öğretmenlerimizi bu büyük başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA