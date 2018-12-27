İmam hatipliler, tarihi camide yarıştı

Tunceli'nin Çeşimgezek ilçesinde imam hatip liseleri arasında "Genç Hatipler" hutbe, "Genç Bilaller" ezan ve "Genç Seda" Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlediği yarışmaların Tunceli elemeleri Çemişgezek tarihi Süleymaniye Camiinde gerçekleştirildi. Çemişgezek Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lise ile Pertek Anadolu İmam Hatip Lisesinden öğrencilerin katıldığı yarışmaya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Orhan, Hozat İlçe Müftüsü Ünal Öztürk, Çemişgezek İlçe Müftüsü Sami Kencik, Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, Pertek Vaizi Hasan Fehmi Narin, Çemişgezek Milli Eğitim Şube Müdürü Vural Berker, okulların yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Genç seda Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması lise kategorisinde Muhammet Emin Çiçek, Ortaokul grubunda ise Abdülmelik Çam birinci oldu. Genç Bilaller güzel ezan okuma yarışmasında lise kategorisinde Emir Tuğrul Tek ile ortaokul kategorisinde Musa Koçoğlu birinci oldu.Genç Hatipler Hutbe okuma Yarışmasında da Sinan Yurt birinci oldu.

Kız öğrenciler Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması lise kategorisinde Zeynep İklima Yetkin Birinci, ortaokul Kategorisinde ise Gülcan Altungök ile Aleyna Bal aynı puanla birinciliği paylaştı.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kaynak: İHA