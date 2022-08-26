"İmam hatiplilere iftira atana sahip çıkan CHP mi helallik isteyecek?" Adalet Bakanı Bozdağ'dan nokta atışı!

Bakan Bekir Bozdağ, Gülşen'e kol kanat geren CHP için "İHL’lilere iftira atana; kin,nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL’liler ile helalleşecek?" ifadelerini kullandı.

Büşra Mercimek
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"İmam hatiplilere iftira atana sahip çıkan CHP mi helallik isteyecek?" Adalet Bakanı Bozdağ'dan nokta atışı!

Geçtiğimiz gün ülkenin gündemine bomba gibi düşen Gülşen, bir konserinde imam hatipliler için "Sapık" ifadelerini kullanmış, Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirmişti. Süreç sonrası tutuklanarak Bakırköy kapalı kadın cezaevine sevk edilen Gülşen'e CHP destek çıktı. Ünlü şarkıcının tutuklanmasını kınayan CHP'ye ise, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yanıt gecikmedi.

İmam hatiplilere iftira atana sahip çıkan CHP mi helallik isteyecek? Adalet Bakanı Bozdağ'dan nokta atışı!

"CHP Mİ HELALLİK İSTEYECEK?"

Başörtülü kadınlar ve imam hatiplilerden helallik isteyen CHP'nin strateji ve reklamları halen devam ederken, geçtiğimiz gün Gülşen'e destek çıkması "Çelişki" yorumlarını da beraberinde getirdi. Duruma sessiz kalamayarak nokta atışında bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

İmam hatiplilere iftira atana sahip çıkan CHP mi helallik isteyecek? Adalet Bakanı Bozdağ'dan nokta atışı!

Bakan Bozdağ paylaşımında, "İHL’lilere iftira atana; kin, nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL’liler ile helalleşecek? Anlaşılıyor ki “Helalleşme” politikasında CHP,samimi değildir ve 'Helalleşme'yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

İmam hatiplilere iftira atana sahip çıkan CHP mi helallik isteyecek? Adalet Bakanı Bozdağ'dan nokta atışı!

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