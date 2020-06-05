İmam Hutbeyi kaydırakta okudu!
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete, Normalleşme süreci kapsamında geçtiğimiz hafta yeniden başlatılmıştı. Bu haftaki Cuma namazında Nevşehir’den gelen bir ilginç görüntü dikkat çekti.
Nevşehir'de, vatandaşlar koronavirüs ile mücadele sürecinde ikinci kez açık alanlarda cuma namazı kıldı.
Kentte, valilikçe belirlenen cami bahçelerinin yanı sıra Cevher Dudayev Mahallesindeki çocuk parkına seccadeleri ile gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını gözeterek maskeli şekilde saf tuttu.
HUTBEYİ KAYDIRAKTA OKUDU
Selahaddin Eyyubi Camisi'nin yanındaki parkta eda edilen namaz öncesi imam Hasan Soylu'nun kaydırağa çıkarak hutbe okuması ilginç görüntü oluşturdu.
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