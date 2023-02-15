İmam Jagne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmam Jagne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmam Jagne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmam Jagne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmam Jagne 1 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç,Gambiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Seedy Muhammed Ali Jagne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmam Jagne Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İmam Jagne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İmam Jagne'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İmam Jagne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/imamjagne/

İmam Jagne Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İmam Jagne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmam Jagne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmam Jagne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2020 yılında Häcken

4 Ekim 2020 yılında Everton U18

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2023 yılında Mjällby AIF

İmam Jagne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmam Jagne şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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