İmamdan tepki çeken üniversite konuşması: "Kadının üniversite okuması haram"

Bir imamın verdiği sohbette kadınların üniversite okumasına yönelik yaptığı konuşma kısa sürede gündeme düşerek eleştirilere neden oldu

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Son zamanlarda sosyal medya platformları üzerinden verilen dini sohbetler sık sık günedeme geliyor. Canlı yayaınlarda ve kısa süreli videolarda hoca olarak kendini tanıtan kişilerin belirli konular üzerinde sohbet verip, tavsiyelerde bulunması eleştirilere neden olmaya devam ediyor.

"HANIMIN NE İŞİ VAR ÜNİVERSİTEDE?"

Dün akşam yayımlanan bir sohbette hocanın kadınlara yönelik "Bizim hocamız açığa alındı. Kadınların, hanımların pantolon giymesi haramdır. Hanımın ne işi var üniversitede? “Fatih Sultan Mehmet'in annesi de üniversite okumadı” şeklinde konuştu.

İmamdan tepki çeken üniversite konuşması: Kadının üniversite okuması haram

FATİH SULTAN MEHMET'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Sohbetin devamında Fatih Sultan Mehmet'den örnek vererek derdini anlatmaya çalışan hoca “Doğru söylüyor ne işi var, otursun evinde. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han’ın anası hiçbir üniversite bitirmedi. ODTÜ, Bilkent, Harvard, bunların hiçbir tanesini bitirmedi. Ama o ana bir kere Fatih’ini 7 yaşında bir hocaya teslim etti. Orada da terbiye aldı.” dedi.

aptığı konuşmadan dolayı başta kadınlar olmak üzere birçok kesimden tepki topladı.

İmamdan tepki çeken üniversite konuşması: Kadının üniversite okuması haram

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