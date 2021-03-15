İmamlardan RTÜK'e 'Güldür Güldür kapatılsın' çağrısı: Hadsizlik, sayısızlık, edepsizlik!

SHOW TV'nin eğlence programı Güldür Güldür Show, son skecinde yer alan sahneleriyle imamların ve dindar kesimin tepkisini topladı. Rolü gereği imam kıyafetleri olan cübbe ve sarık giymiş bir kişinin parmak arası terlik ve küpeli olması eleştiri oklarının hedefi olurken Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak "Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz. Milli manevi ve bizi biz yapan değerlerimizi aşağılayan aşağılıkları kınıyor ve dindarlardan özür dilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETLE UYARIYOR VE KINIYORUM"

Güldür Güldür Show’ programında sözde sanatçının birine imam kostümü giydirilerek kulağında küpesi ayağında parmak arası terlikle, imam görünümündeki kişiliğe şaklabanlık yaptırarak Türk milletinin dini değerleriyle dalga geçildiğini öne süren Şanlı, bu durum karşısında Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak RTÜK'ü göreve çağırdıklarını ifade etti. Bir imamın namaz kıldırma esnası haricinde, sarık cüppe giyip dolaşmasının dahi kanunen yasak olduğunu söyleyen Şanlı, "Tüm camia olarak, güya, birkaç kişiyi güldürme adına, bu tür soytarılık gösterileri yapanları, buna göz yuman TV kanallarını şiddetle uyarıyor ve kınıyorum." şeklinde konuştu.

GÜLDÜR GÜLDÜR İMAM SKECİ

"RTÜK İSE HER ZAMANKİ GİBİ UYUYOR"

Kanal yetkililerinden programın kaldırılması talebinde bulunan Şanlı, Müslümanların değerlerinin ayaklar altına alındığını kaydederek "Müslüman bir ülkede Müslümanlar için Peygamber mesleğinin varisi konumundaki din görevlisinin camide Cemaate namaz kıldırırken giydiği elbiseyi TV’de show malzemesi yaparak Türk milletinin dini değerlerini ve dini inançlarını bazı alçak herifler alaya alıyor. RTÜK ise her zamanki gibi uyuyor. RTÜK’ü dini değerlerimize yapılan hakaret karşısında göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.