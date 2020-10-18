İmamoğlu, 2 sene önce çekilen fotoğrafı propagandasında kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın 2018 yılına ait olduğu çıktı. İmamoğlu fotoğrafın bu sene çekildiğini ifade etse de söz konusu fotoğrafın aynısının 18 Mart 2018 tarihinde internet sitelerinde yer aldığı ortaya çıktı.

2018 YLINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI 2020'DE ÇEKİLMİŞ GİBİ PAYLAŞTI!

18 Ekim 2020 tarihinde sosyal medya hesabında; "Nasıl başladı? / Nasıl bitti? Sahillerde artık mangal dumanı yerine sağlıklı dinlenme ve spor var" ifadelerine yer verdiği bir paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 ve 2020 tarihinde çekildiği iddia edilen iki fotoğrafa da paylaşımına ekledi.

AYNI FOTOĞRAF 2018'DE BİR İNTERNET SİTESİNDE DAHA YAYINLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın 18 Mart 2018'de bir haber sitesinde daha yayınlandığı öğrenildi.