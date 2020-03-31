İmamoğlu açıkladı: "Bu salgının şuan Türkiye'deki merkezi İstanbul"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV ekranlarına konuk oldu ve gazeteci Ayşenur Aslan'ın sorularını yanıtladı.

Gündem ise tüm Türkiye'yi ablukası altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıydı.

Burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları önlemleri ve yaptıkları çalışmaları anlatan İmamoğlu, "Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul. Vakaların da ne yazık ki ölümlerin de, Allah rahmet eylesin tüm kayıplarımıza, merkezi İstanbul. Ben oran vermeyeyim ama yüzde 60'ın üzerindeki kısmın İstanbul'a ait olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İmamoğlu, Arslan'ın "Siz bütün rakamları il il biliyor musunuz?" sorusuna "İl il bilme şansına sahip değiliz. İstanbul'da da biz bazı vefat haberlerine sahibiz, ama bunların bir kısmının korona olup olmadığı daha sonra eklendiği için net bir sayıya sahip değiliz" yanıtını verdi.

Bu konudaki açıklamaların Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını ifade eden İmamoğlu şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı'nın yapmasını anormal karşılamıyorum. Biz başka bir kaynaktan takip ediyoruz ama biz biraz geriden geliyoruz. Tek elden bilgi paylaşımını doğru buluyorum ancak benim tespitim başka bir yönde."

"İSTANBUL'DA ACİLEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELMELİ"

İmamoğlu, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiği görüşünü bugün de tekrarladı ve şunları söyledi:

"Büyük bir seferberliktir. ​İstanbul'da acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir ve İstanbul'la ilgili ben böyle 1 milyon 100 bin toplu taşıma yolculuğu, E-5'in yolların, özel trafikle dolu olduğu bir dönemin yaşanmasını istemiyorum. Evet, bedellerini ekonomik tedbirlerini konuşuruz. Ama bugünün de manşeti, dün gibi, biz sokağa çıkma yasağının İstanbul'a uygulanması gerektiğini düşünüyoruz."