İmamoğlu açıkladı: Servis ücretlerine zam yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, merak edilen servis ücretleri konusunda açıklama yaptı

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Daha işin başındayız. Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum. İptal edilmiş tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina İstanbulluya ait. Bu daha başlangıç.

Servis ücretlerine kimseyi mağdur etmeyecek bir şekilde zam yapılacak."