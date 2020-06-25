İmamoğlu açıkladı: Vapurlar 31 Ağustos'a kadar 5 kuruştan hizmet verecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir hatları vapurlarının (Adalar hariç) 31 Ağustos tarihine kadar saat 10.00-16.00 arasında 5 kuruş ücretle hizmet vereceğini duyurdu.
Kararı Twitter hesabı üzerinden açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük."
Adalar seferleri indirimden muaf tutulurken, indirim yapılan hatlar şunlar oldu: Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar.
Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 25, 2020
Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük. pic.twitter.com/TRlUH4o2xJ
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