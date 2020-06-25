İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İmamoğlu açıkladı: Vapurlar 31 Ağustos'a kadar 5 kuruştan hizmet verecek

İmamoğlu açıkladı: Vapurlar 31 Ağustos'a kadar 5 kuruştan hizmet verecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir hatları vapurlarının (Adalar hariç) 31 Ağustos tarihine kadar saat 10.00-16.00 arasında 5 kuruş ücretle hizmet vereceğini duyurdu.

İmamoğlu açıkladı: Vapurlar 31 Ağustos'a kadar 5 kuruştan hizmet verecek

Kararı Twitter hesabı üzerinden açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük."

Adalar seferleri indirimden muaf tutulurken, indirim yapılan hatlar şunlar oldu: Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar.

 

 

 

İmamoğlu açıkladı: Vapurlar 31 Ağustos'a kadar 5 kuruştan hizmet verecek

MEVCUT FİYAT TARİFESİ

son-dakika-istanbul-da-sehir-hatlari-vapurlari-13361266-7748-m.jpg

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT