İmamoğlu açıkladı: Vapurlar 31 Ağustos'a kadar 5 kuruştan hizmet verecek

Kararı Twitter hesabı üzerinden açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük."

Adalar seferleri indirimden muaf tutulurken, indirim yapılan hatlar şunlar oldu: Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar.

Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı.



Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük. pic.twitter.com/TRlUH4o2xJ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 25, 2020

MEVCUT FİYAT TARİFESİ