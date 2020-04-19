İmamoğlu bir günde 500 bin ton asfalt döktük dedi, alay konusu oldu
İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu imkansız iddiasıyla yaptığı paylaşım sonucu sosyal medyanın diline düştü.
İbb başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "İstanbul'da 1 günde 500 bin ton asfalt döktük" açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada 1 günde 500 bin ton asfaltın dökülemeyeceğini söyleyen takipçiler Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımıyla adeta alay edercesine eleştirilerde bulundu.
Bu eleştiriler karşısında tekrar açıklama yapmak zorunda kalan İmamoğlu, "düzeltme" diyerek yaptığı yeni paylaşımda 1 günde 500 bin ton değil 5 ton asfalt döktüklerini açıkladı
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