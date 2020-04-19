İmamoğlu bir günde 500 bin ton asfalt döktük dedi, alay konusu oldu

İbb başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "İstanbul'da 1 günde 500 bin ton asfalt döktük" açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada 1 günde 500 bin ton asfaltın dökülemeyeceğini söyleyen takipçiler Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımıyla adeta alay edercesine eleştirilerde bulundu.

Bu eleştiriler karşısında tekrar açıklama yapmak zorunda kalan İmamoğlu, "düzeltme" diyerek yaptığı yeni paylaşımda 1 günde 500 bin ton değil 5 ton asfalt döktüklerini açıkladı

İşte o eleştirilerden bazıları;