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  3. İmamoğlu bir günde 500 bin ton asfalt döktük dedi, alay konusu oldu

İmamoğlu bir günde 500 bin ton asfalt döktük dedi, alay konusu oldu

İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu imkansız iddiasıyla yaptığı paylaşım sonucu sosyal medyanın diline düştü.

İmamoğlu bir günde 500 bin ton asfalt döktük dedi, alay konusu oldu

İbb başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "İstanbul'da 1 günde 500 bin ton asfalt döktük" açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada 1 günde 500 bin ton asfaltın dökülemeyeceğini söyleyen takipçiler Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımıyla adeta alay edercesine eleştirilerde bulundu.

İmamoğlu bir günde 500 bin ton asfalt döktük dedi, alay konusu oldu

Bu eleştiriler karşısında tekrar açıklama yapmak zorunda kalan İmamoğlu, "düzeltme" diyerek yaptığı yeni paylaşımda 1 günde 500 bin ton değil 5 ton asfalt döktüklerini açıkladı

İşte o eleştirilerden bazıları;

İmamoğlu bir günde 500 bin ton asfalt döktük dedi, alay konusu oldu

İmamoğlu bir günde 500 bin ton asfalt döktük dedi, alay konusu olduİmamoğlu bir günde 500 bin ton asfalt döktük dedi, alay konusu oldu




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