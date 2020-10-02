İmamoğlu cami logosunu kaldırttı! Cep Trafik uygulamasının LGBT'yi andıran logosu tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir olayla gündeme geldi. Daha önce İBB TV'nin camili logosunun değişmesi nedeniyle tepki çeken İBB, bu kez de Cep Trafik uygulamasının logosunu değiştirdi. Uygulamanın logosunda bulunan cami, LGBT renklerini andıran yeni bir logo ile değiştirildi.

İBB TV'NİN LOGOSU DA DEĞİŞMİŞTİ

Daha önce İBB TV'nin İstanbul ile özdeşlemiş olan üzerinde cami bulunan logosu yeni bir logo ile değiştirilmişti. Ayrıca logonun çalıntı olduğu iddia edilmiş, LGBT renklerine benzetilen figür, büyük tepki toplamıştı.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

İBB'nin Cep Trafik uygulamasının logosunun değiştirilmesi sosyal medya kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulundu.

Sosyal medyada gelen tepkiler şöyle:

İBB Cep Trafik'teki camii logosunu kaldırıp bu değişik yuvarlağı koyduğuna niye şaşırıyorsunuz ki?

Zat;

Müdafaa soyadını değiştirip İmamoğlu yaptırdıktan sonra dedemin biri kadı, diğeri gaziydi yalanıyla kafanızdaki ''CHP'li modelini'' değiştirmedi mi? pic.twitter.com/NrfgDqP0Aw — Cengiz Alçayır (@yerelkulis) October 1, 2020

İnceden inceden İBB'nin camili logosunu her yerden kaldırmanız dikkatimizden kaçmıyor. Cep trafik uygulaması, eski hale ve güncel hale bakınız. pic.twitter.com/zHVu7nRsDi — Mücahit Birinci (@birincimucahit) October 1, 2020

Ekrem İmamoğlu, önce İBB Tv'den cami logosunu kaldırdı, şimdi de İBB CepTrafik uygulamasından cami logosunu kaldırmış.



Kaldırdıklarının yerine, ahır logosu koysalar rahatlayacaklar. Fıtrat değişir sanma, CHP hep aynı CHP. pic.twitter.com/r15LGojH11 — Murat Sarıca (@muratsarica_) October 1, 2020

Ekrem beyin cami logosu hazımsızlığı.

İslami sembolleri adım adım kaldırıyorlar.

Cami ile İslam ile uğraşanlar kaybeder.

CHP zihniyeti hiç değişmiyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem bey yönetimindeki İBB'de, Cep Trafik uygulamasındaki cami logosu kaldırıldı. pic.twitter.com/xbfuzVCRN3 — Stratejist - Galip İLHANER (@Galipilhaner) October 2, 2020