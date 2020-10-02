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  3. İmamoğlu cami logosunu kaldırttı! Cep Trafik uygulamasının LGBT'yi andıran logosu tepki çekti

İmamoğlu cami logosunu kaldırttı! Cep Trafik uygulamasının LGBT'yi andıran logosu tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Cep Trafik uygulamasının üstündeki cami logosunun yerine LGBT renklerini andıran yeni bir logo eklendi. Uygulamanın logosunun değişmesine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

İmamoğlu cami logosunu kaldırttı! Cep Trafik uygulamasının LGBT'yi andıran logosu tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir olayla gündeme geldi. Daha önce İBB TV'nin camili logosunun değişmesi nedeniyle tepki çeken İBB, bu kez de Cep Trafik uygulamasının logosunu değiştirdi. Uygulamanın logosunda bulunan cami, LGBT renklerini andıran yeni bir logo ile değiştirildi. 

İBB TV'NİN LOGOSU DA DEĞİŞMİŞTİ

Daha önce İBB TV'nin İstanbul ile özdeşlemiş olan üzerinde cami bulunan logosu yeni bir logo ile değiştirilmişti. Ayrıca logonun çalıntı olduğu iddia edilmiş, LGBT renklerine benzetilen figür, büyük tepki toplamıştı.

İmamoğlu cami logosunu kaldırttı! Cep Trafik uygulamasının LGBT'yi andıran logosu tepki çekti

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

İBB'nin Cep Trafik uygulamasının logosunun değiştirilmesi sosyal medya kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulundu.

İmamoğlu cami logosunu kaldırttı! Cep Trafik uygulamasının LGBT'yi andıran logosu tepki çekti

 

 

Sosyal medyada gelen tepkiler şöyle:

 

 

 

 

 

 

 

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