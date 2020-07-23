İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyince sorun çözüldü

Adalar'da faytonların yerine kullanılacak olan elektrikli araçların kullanımına ilişkin olarak alınan kararın Adalar Kaymakamlığı tarafından reddedilmesi üzerine Ankara'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü. Görüşme sırasında Bakan Soylu, telefonun hoparlörünü açarak İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüştürdü.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İLGİ GÖSTERMESİ BENİ MUTLU ETMİŞTİR"

İmamoğlu da gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak açıklamada bulundu ve şunları söyledi:

"Adalar'daki elektrikli araçlar ile ilgili sonuç çıktı. Bugün UKOME'de kararlar alınacak. Bir takım takviye, destekleyici ve bazı sıkıntıları giderici kararlar alınacak. Sayın İçişleri Bakanımız ile iki saati aşkın bir toplantı yaptık. Hem bizden, hem İstanbul Valiliği'nden hem de bakan yardımcısı olmak üzere yetkililer katıldı. Çözüm arayışı psikoloji ile orada oturmak ve bir arada bu çalışmayı yapmak beni çok mutlu etmiştir. Sayın Soylu'ya teşekkür ediyorum. Sürece katkı sunmak adına telefonla dahi olarak katılıp bu sürece ciddi bir katkı sunması ve böyle bir sorunun çözülmesine dönük bir ilgi göstermesi Sayın Cumhurbaşkanımızın beni mutlu etmiştir"

"ARAÇLARIN HİZMET VERMESİ KONUSUNDA KARAR BİRLİĞİNE VERDİK"

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başka bir konu konuştunuz mu" sorusunu yanıt veren İmamoğlu, yeni araçları konuştuklarını belirterek," Faytonların gittiğini hatta Türkiye'nin farklı yerlerine hizmet vermek adına dağıldığını hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de İçişleri bakanımıza anlattım. Yeni araçların geçici olarak hizmet vermesi konusunda karar birliğine vardık. Bu yaklaşık bir yıl olacak. Bu bir yıl içerisinde de tescillenebilir. Adaya mahsus yerli bir elektrikli araç üretimi konusunda da karar birliği yaptık. O konuda AR-GE çalışmalarına hatta vatandaşımızı içine katan çalışmaları da başlattık" ifadelerini kullandı.

AYAOSOFYA İÇİN DAVET GELDİ Mİ?

Yarın kılınacak Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Caminin açılışı için davet alıp almadığı konusu üzerine konuşan İmamoğlu, kendisine davetiye gelmediğini söyledi. İmamoğlu,"Büyükşehir belediyesi olarak üzerimize düşen bütün vazifeleri yerine getiriyoruz. Sayın valimizle konuştuk. Görevlendirme istedi. Hem genel sekreterimize hem de genel sekreter yardımcılarımızı görevlendirdik. Orada on binlerce seccade dağıtımından tutun, bütün tuvaletleri lavobaları hizmete sokmaktan tutun, İETT otobüslerinin Yenikapı'da araçların park edilip taşınmasına varıncaya kadar lojistik, güvenlik, temizlik bütün ekiplerimizle Sultanahmet civarında, valiliğimizin ön gördüğü ne varsa yerine getiriyoruz .Yarın Ayasofya Camii'nde düzenlenecek Cuma namazı süresince bütün tedbirlerin alınması konusunda arkadaşlarım gereken vazifesini yerine getiriyor. Bana davetiye gelmedi. Her vatandaş gibi benim çalışma arkadaşlarımdan isteyen herkes gidebilir. Ben yarın Ankara'dayım. Hacı Bayram Veli Camii'ndeyim" şeklinde konuştu.