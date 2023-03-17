İmamoğlu emekçilere haklarını vermedi! Metro İstanbul emekçileri sahaya indi!

İBB iştiraki olan Metro İstanbul'da bir grup işçi maaşlarına zam alamadıkları için bağlı bulundukları sendika yöneticileri ile birlikte yürüyüş gerçekleştirdi.

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İmamoğlu emekçilere haklarını vermedi! Metro İstanbul emekçileri sahaya indi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi işçilere yapılan asgari ücretin biraz üstünde maaş artışından sonra Metro İstanbul işçilerinin geçinemediklerini ve zam istedikleri için bir araya geldi.

METRO İSTANBUL EMEKÇİLERİ HAKLARINI İSTEDİ

İşçiler uzun zamandır geçinemedikleri gerekçesiyle bağlı bulundukları sendikalara giderek zam istediklerini belirtti, bu isteklerine cevap gelmeyince ise işçiler yürüyüş gerçekleştirmeye karar verdi. İBB iştiraki olan metro İstanbul'un Esenler yerleşkesinde bir araya geldi. Zam alamayan işçiler sendika temsilcileriyle el ele vererek yürüyüş gerçekleştirip haklarını talep ettiler.

İmamoğlu emekçilere haklarını vermedi, Metro İstanbul emekçileri sahaya indi!

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