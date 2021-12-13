İmamoğlu halkın ekmeği üzerinden siyaset mi yapıyor? Vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, osyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından memnun olmadığını ifade etti. Halk ekmek büfeleri önünde bekleyen insanlar üzerinden siyaset yapan, daha doğrusu halkın ekmeği üzerinden siyaset yapmakta çekince görmeyen İmamoğlu'nun ifadeleri sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Açıklamayı okuyan sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Bilmeyene yuttur tabi.

Geldiğinden beri 3 defa zam yaptın.

Sözcüye üretim adedini 1.250 milyon a çıkarttık de. Al ne kadar düşürdüğünü gör. Rakam bile veremiyorsun. 2020-2021 veri yok.

2016 da 2.1 milyon ekmek üretilirken

Bugün 1.2 milyon....

Naberrrrrrr @ekrem_imamoglu"

- "İBB meclisin yeni ekmek satış noktaları açılma yetkisi ve halk ekmeğin bakkallara da verilmesi kararını uygulamayıp milleti kuyruğa dizen mi bunu söylüyor Dip not. İBB reklam bütçesi 850M Lira Sadece reklama harcanılan parayla bütün kuyrukları doyurursun"

- "Kasıtlı yapıyorsunuz. Bugün gördüğüm kuyruğun olduğu büfede satış yapılmıyordu çünkü ekmek henüz gelmemişti. Siz geciktirirseniz kuyrukların oluşması kaçınılmaz olur. İşiniz gücünüz ajansın kuyruğunda algı üretmek! Ayrıca yardımın da sadece reklamını yapıyorsunuz!"