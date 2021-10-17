İmamoğlu İBB varlıklarını bir bir elden çıkarıyor, bu defa sıra İETT garajında!

Geçtiğimiz günlerde mali sıkıntılar nedeniyle, Ataşehir'deki metro istasyonunu satışa çıkaran İBB yönetimi, İETT Garajı olarak bilinen ve kullanılan Ayazağa'daki 49 dönümlük araziyi de gözden çıkardı. Çoğu yeşil alandan oluşan garaj, İBB'nin mali çöküntüsüne destek amacıyla i 1 milyar 200 milyon TL artı KDV bedelle satışa sunuldu.

DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ayazağa Mahallesi 10636 ada 3 parselde bulunan 49 bin 360.29 metrekare genişliğe sahip garajın, ihale şartnamesinin ise İBB Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği'nden 25 bin TL artı KDV karşılığında alınabileceği dikkat çekti.

İhaleyle ilgili teklif zarflarının, en son 27 Ekim 2021 tarihine kadar idareye teslim edilmesi şartı ile, isteklilerin anlaşmalı banka referans mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1 milyar 500 milyon liradan az olmadığının kanıtları da istendi.