İmamoğlu İGA'ya yardım talebinde bulunmamış! İGA CEO'su dediklerini yalanladı!Süper Loto sonuçları 27 Ocak 2022 Perşembe | 27.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıBir Zamanlar Çukurova Saniye öldü mü, diziden ayrıldı mı? Saniye'yi oynayan Selin Yeninci yeni bölümde neden yok?Usta Öğretici (Mobilyacılık) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Habertürk TV’de açıklamalarda bulundu..Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştuİstanbul'da kar bitti, çilesi bitmiyor! Karın etkileri hala devam ediyor!TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izleFOX TV canlı yayın Mahkum 7. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izleKanal D canlı yayın Camdaki Kız 28. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İmamoğlu İGA'ya yardım talebinde bulunmamış! İGA CEO'su dediklerini yalanladı!

İmamoğlu İGA'ya yardım talebinde bulunmamış! İGA CEO'su dediklerini yalanladı!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul Havalimanı'na yardım etme talebimiz reddedildi" ifadesini kullanmıştı. Bu sözlerinin yalan olduğu ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, "Bize ulaşan bir talep yoktu. Ama ilgilerinden dolayı da teşekkür ediyoruz" dedi.

İmamoğlu İGA'ya yardım talebinde bulunmamış! İGA CEO'su dediklerini yalanladı!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Havalimanı'na yardım etme talebinde bulunduklarını ve taleplerinin reddedildiklerini belirtmişti. Bu söylemin ardından  İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

kadri-samsunlu-1-scaled-e1636792910355.jpg

"BİZE ULAŞAN BİR TELEFON OLMADI"

Samsunlu, "Bize ulaşan bir talep yoktu ama ilgilerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. İlk andan itibaren İstanbul Valiliği, Kızılay, bakanlıklar, bizim bağlı olduğumuz Devlet Hava Meydanları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü... Her biriyle biz koordinasyon içindeydik. 60 bin tane kumanya, 70-80 bin tane su, battaniyeler buraya hemen birkaç saat içinde geldi. Ondan dolayı bir ihtiyacımız yoktu o doğru. Ama bize ulaşan bir telefon olmadı onu söylemem lazım" ifadelerini kullandı.

1043942156-0-0-1024-580-1920x0-80-0-0-f8ef49715bcdde7d0cdbd23197ee50d5.jpg

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT