İmamoğlu İGA'ya yardım talebinde bulunmamış! İGA CEO'su dediklerini yalanladı!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Havalimanı'na yardım etme talebinde bulunduklarını ve taleplerinin reddedildiklerini belirtmişti. Bu söylemin ardından İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

"BİZE ULAŞAN BİR TELEFON OLMADI"

Samsunlu, "Bize ulaşan bir talep yoktu ama ilgilerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. İlk andan itibaren İstanbul Valiliği, Kızılay, bakanlıklar, bizim bağlı olduğumuz Devlet Hava Meydanları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü... Her biriyle biz koordinasyon içindeydik. 60 bin tane kumanya, 70-80 bin tane su, battaniyeler buraya hemen birkaç saat içinde geldi. Ondan dolayı bir ihtiyacımız yoktu o doğru. Ama bize ulaşan bir telefon olmadı onu söylemem lazım" ifadelerini kullandı.