İmamoğlu ile Erdoğan arasında kritik görüşme: Taleplerini iletti!

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze töreni ile birçok siyasi ismi bir araya getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesinden ilginç detaylasr açığa çıktı.

"BORÇLANMA TALEBİ"

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın aktardığı bilgiye göre, İBB Başkanı Ekram İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la diyaloğa geçerek kendisine taleplerini iletti. İmamoğlu'nun iki talebinin söz konusu olduğunu söyleyen Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan borçlanma talebini onayladığını istediğini belirtti.

"BELEDİYEYE OTOBÜS ALIMI"

İkinci talebinin ise belediyeye otobüs alımına yönelik olduğunu belirten Küçükkaya, kaynağını İmamoğlu'na dayandırdığı bilgide, İmamoğlu'nun Erdoğan'a “Sizden para istiyor değilim. Ama borçlanma talebimiz var, belediyenin durumunu biliyorsunuz. Borçlanma talebimizi onaylamanızı bekliyoruz. İkincisi de 8 yıldır belediyeye otobüs alınmıyor. Otobüs alımı var lütfen bu konuda yardımcı olunuz.” şeklinde taleplerini ilettiğini ifade etti.