İmamoğlu ile ilgili ilk açıklama Başkan vekilinden geldi: Ben de ulaşamadım

İstanbul sel felaketi yaşarken Herkesin merak ettiği isme bir türlü ulaşılamadı. Tüm gözler Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Ancak konu ile ilgili açıklama, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu'dan geldi: "Ben de ulaşamadım"

Vatandaşlar İBB Belediye Başkanının bu günde tatilde olmasını ve Belediyenin olaylara müdahale etmemesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiler.

İşte o tepkiler

İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİNDEN SONRA GERİYE KALANLAR

Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış vapur seferlerinin de iptal edilmesiyle ulaşımı felç ederken bazı yerlere yıldırım düştü.

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.

ÇATALCA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ

Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı.

Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.

Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.