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  3. İmamoğlu ile ilgili ilk açıklama Başkan vekilinden geldi: Ben de ulaşamadım

İmamoğlu ile ilgili ilk açıklama Başkan vekilinden geldi: Ben de ulaşamadım

Yıllık izin tatiline çıkan Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da yaşanan sel felaketinden sonra vatandaşlardan tepki geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan vekili: "Bende ulaşamadım" dedi

İmamoğlu ile ilgili ilk açıklama Başkan vekilinden geldi: Ben de ulaşamadım

İstanbul sel felaketi yaşarken Herkesin merak ettiği isme bir türlü ulaşılamadı. Tüm gözler Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Ancak konu ile ilgili açıklama, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu'dan geldi: "Ben de ulaşamadım"

İmamoğlu ile ilgili ilk açıklama Başkan vekilinden geldi: Ben de ulaşamadım

Vatandaşlar İBB Belediye Başkanının bu günde tatilde olmasını ve Belediyenin olaylara müdahale etmemesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiler.

İşte o tepkiler

İmamoğlu ile ilgili ilk açıklama Başkan vekilinden geldi: Ben de ulaşamadım

İmamoğlu ile ilgili ilk açıklama Başkan vekilinden geldi: Ben de ulaşamadım

İmamoğlu ile ilgili ilk açıklama Başkan vekilinden geldi: Ben de ulaşamadım

İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİNDEN SONRA GERİYE KALANLAR

Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış vapur seferlerinin de iptal edilmesiyle ulaşımı felç ederken bazı yerlere yıldırım düştü.

İstanbul yağışa teslim oldu! Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.

İstanbul yağışa teslim oldu! Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.

İstanbul yağışa teslim oldu! Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek

ÇATALCA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ

Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı.

İstanbul yağışa teslim oldu! Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek

Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

İstanbul yağışa teslim oldu! Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.

İstanbul yağışa teslim oldu! Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek

Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

İstanbul yağışa teslim oldu! Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek

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