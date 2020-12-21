İmamoğlu, "İstanbul ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya" dedi, vatandaşları uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kuraklığın İstanbul'a etkilerinin değerlendirileceği toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kurak bir yık geçirdiği ifade eden İmamoğlu, "Aslında bu kuraklığın neredeyse 2’nci yılı diyebiliriz. Geçen yıl da benzer bir kuraklığı yaşadık. Şehirlerimiz, bu anlamda ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya. İstanbul da bunlardan birisi. Tabi üzülerek ifade ediyorum ki; seçimden önce, ‘2040 yılına kadar İstanbul’un su sorununu çözdük’ diye yapılan açıklamalar, ne yazık ki gerçeği ifade etmiyor. Hem acil konuların çözümü nasıl olacak; onlarla ilgili bir eylem planı çalışacağız bugün -tabi bu, bugün sonuçlanmayabilir- hem de kısa, orta ve uzun vadede hangi çözümlerle çalışmalıyız. Bazı projeler geliştirmeliyiz, onların bir kısım ön kararlarını vereceğiz. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu," Nasıl 20-25 yıldır İstanbul’un metroyla ilgili birikmiş sorunlarını çözmek bize nasip oldu, alt yapı sorunlarını çözüyoruz, çözmeye devam ediyoruz; İstanbul’un su sorununu da inşallah en hızlı şekliyle çözüme kavuşturup, İstanbul’u en azından kısa, orta, uzun vadede ne yapacağını bilen bir kent haline getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.” ifadelerini kullandı.

" 'İSTANBULLULARIN SU SORUNU VARDIR' DEMİYORUZ"

"İstanbul’un ne kadarlık suyu var? Bir de tavsiyeleriniz olacak mı?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, İstanbul'daki barajların su toplama sorunu olmadığını kuraklık sorunu olduğunu kaydetti. İmamoğlu, "Tabii yakın zamanda, ‘İstanbulluların su sorunu vardır’ demiyoruz. Arkadaşlarımızla hem süreci konuşacağız hem de İstanbullulara kısa ve orta vadeli bilgiler aktaracağız. " dedi.

"DİKKAT ETMELERİNE ÖZENLE İSTİRHAM EDİYORUZ"

Vatandaşlara su tasarrufu yapmaları konusunda uyarı yapan İmamoğlu, vatandaşların suyu en tasarruflu biçimde kullanmaları gerektiğini ifade ederek," Musluktan gereksiz yere suyu akıtmamak gibi aslında birçok prensibi var. Biz, bir nevi spotlar şeklinde yayınlamaya devam ediyoruz, yayınlamaya da devam edeceğiz, bilgilendireceğiz. Şu anda yoğun bir şekilde aileler evlerinde; bunu da görüyoruz. Bu bağlamda dikkat etmelerini özenle istirham ediyoruz. Bütün İstanbul halkının, şehrin su sorunu, 2019 Şubat’ında sahada söylendiği gibi, 2040 yılına kadar çözülmemiştir. Başta Melen Barajı bitmemiştir. Şu anda ne yazıktır ki, Kanal İstanbul gibi vahşi problemler beklemektedir. Bu problemleri aşmak için de en üst seviyede kararlı bir tanıtım ve propaganda faaliyetlerine devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"RAKAMLAR NE YAZIK Kİ BİZİ RAHATLATAN RAKAMLAR DEĞİL"

" Son Kovid-19 rakamlarıyla ilgili bilgi verir misiniz? sorusuna yanıt veren İmamoğlu, “Rakamlar, ne yazık ki bizi rahatlatan rakamlar değil. Yani neredeyse ayın 16’sı, 17’si gibi, geçen sene Aralık’ta yaşanan vefat sayısı kadar vefat yaşamıştı İstanbul. Ben, bu sayılarla ilgilenmiyorum, alınan tedbir kararları ile ya da sahada uygulayacağımız konulularla ilgileniyorum. Şu anda durumun vahim olduğunu herkes biliyor. Herkes yakınından, eşinden, dostunda, hastalıkla uğraştığımızı biliyor." dedi.

İMAMOĞLU, TEDBİRLERİ YETERLİ GÖRMÜYOR

" Aldığımız vefat haberleriyle hepimiz üzülüyoruz." diyen İmamoğlu şunları kaydetti:

"Çok yakın ailelerde, çevrelerde; benim söylememe gerek yok. 83 milyon da bunu biliyor, 16 milyon da. Esas olan; tedbir nasıl alınacak, çözüm nasıl bulunacak? Belli tedbirler alındı. Bizim feryatlarımızdan sonra belli kapanmalar yapıldı. Ama yeterli olmadığını, bir soruna tam bir çözüm oluşturmadığını da ne yazık ki yaşıyoruz. Keşke zamanında bazı işler ve işlemler düzgün yapılabilseydi. Hala daha fazla tedbir alınması gerektiğini düşünenlerdenim. Bilimin sesi bu; benim değil.”