İmamoğlu, kadın makiniste yapılan saldırının görüntüsünü paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram ve Twitter hesabında metro durağında kadın makiniste bir grup tarafından yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Metro durağında meydana gelen olaya ilişkin görüntüde, durakta metrodan inen grubun kadın makiniste saldırdıkları ve güvenlik görevlisinin kadın makinisti korumaya çalıştığı görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız."

KADIN MAKİNİSTE SALDIRI

Bugün, Ayasofya'daki ilk Cuma namazı için yüzlerce kişi alana girmek isteyince caminin içi ve etrafında belirlenen namaz kılma alanları dolmuş ve bölgeye girişler durdurulmuştu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" ifadelerini kullanmıştı.

Valilik kararıyla metro seferlerinin durdurulmasının ardından kadın makinist, Ayasofya'ya gitmek isteyenlerin saldırısına uğramıştı