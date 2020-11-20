İmamoğlu, gündemi değerlendirdi, çok sert konuştu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olarak Kanal İstanbul konusu hakkında merak edilenleri değerlendirdi. Hakkında başlatılan soruşturmayı yorumlayan İmamoğlu, "Okuduğumda dehşete düştüm." ifadelerini kullandı.

"SAYIN İMAMOĞLU NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ DEDİNİZ Mİ?"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, Kanal İstanbul projesi hakkında düzenlenen brifing, panel ve sunumlara davet ettiğini fakat temsilci bile yollanmadığını ifade eden İmamoğlu,

"Sayın Bakan'a kısa ve öz bir cümle söylemek istiyorum. Makamının adında şehir ve çevre geçen bir bakanın burada yapılacak kanalın Süveyş ile Panama ile paralel tutması... Yani ne diyeyim? Tanımlayacak laf bulamıyorum. Ben kaç kere davet ettim. Kaç tane panelimiz, brifingimiz, sunumumuz var, kaç tane davetimiz var kanal ile ilgili. İlgi duyup geldiler mi, temsilci yolladılar mı? 30'a yakın bilim insanı raporlarını kitap haline getirdi, onu yolladım, dönüp 'Sayın İmamoğlu ne düşünüyorsunuz?' dediniz mi sayın Bakan? Melen ile ilgili, Cumhurbaşkanı rahmetli Demirel, yanına DSİ Genel Müdürü'nü alıyor, yanına bakanını alıyor, şimdiki cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan'ı belediye başkanıyken ziyaret ediyor." şeklinde konuştu.

"BÖLÜCÜLÜK YAPAN KENDİSİ"

Soruşturma yazısının kendisine cuma günü ulaştığını, yazıda idare bütünlüğünü bozucu eylemlerde bulunduğunun iddia edildiğini belirten İmamoğlu, "Cuma günü bana soruşturma yazısı geldi. Okuduğumda dehşete düştüm. Sayın Meral Akşener'e duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Cuma günü ben bu yazıyı aldıktan sonra benim sayın Akşener'e bir ziyaretim oldu, çok üzüntülüydüm kendilerine bahsettim. Dehşet içindeydim. İdare bütünlüğünü bozucu eylemde bulunduğumu iddia ediyor müfettiş. Tam 1 sayfa, bölücü devlet otoritesi tanımaz benimle ilgili imada bulunuyor. Hadi oradan sen kimsin ya? Bölücülük yapan kendisi. Bazıları ortaya çıkıp diyecek ki bölücülük yok, algı yapıyor falan... Geçin bu işleri." dedi.

"BU BİR SEÇİM PROPAGANDASI, PROJE DEĞİL"

Kanal İstanbul'un seçim projesi olduğunu öne süren İmamoğlu, projenin yapılmak istendiği yerde rant yaratılacağını, bu projenin İstanbul'a ihanet olduğunu iddia ederek, "Kanal İstanbul projesi, bir seçim projesidir. Adı da çılgın proje. Tam 9 yıl sonra tartışmalı bir ÇED raporuyla gündeme geldi. ÇED raporuna ben dahil on binlerce İstanbullu vatandaş itiraz başvurusu yaptı.

Yüzde 70'i şahsi mülkiyetlere ait arazilerin. Siz burada bir rant yaratacaksınız. Bu çizgi bölücülüktür. İstanbul'a ihanet olduğunu düşündüğüm bu projeye karşıyım. Bu bir seçim propagandası, proje değil. Günün sonunda o kadar kişiselleşmiş ki, yüzde 70'i şahsileşmiş arazi üzerinde. Benim içim yanıyor.

ONUN ADI KAMU KAYMAĞI MIYDI?

Kamu kaynağı kullanımı ile ilgili tartışmalar da açıklık getiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Yazılı ifademde hem devlet projesi olmadığını hem 'kamu kaynağı' kısmını anlattım. Kamu kaynağıyla ilgili soruşturma mı istiyorlar? Benim bağırmam lazım. Benim seçimimde rakibim, İBB'nin araçlarıyla seçim kampanyası yaparken kamu kaynağı neredeydi? Onun adı kamu kaymağı mıydı? Sayın İçişleri Bakanı devletin helikopteriyle oraya buraya inerken kamu kaynağı neredeydi?

Sayın İçişleri Bakanımızla konuşuyoruz biz, ama tarafsızlığını yitirecek kadar telefonla bağlanıp konuşması... Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı arayacağım, 'Önce gelin bir şu mülkiyeti konuşalım' diyeceğim. Halka hep birlikte hesap verelim diye kendisinden ricada bulunacağım." ifadelerini kullandı.