İmamoğlu kentsel dönüşüm mağdurları ile bir araya geldi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Adalar ziyaretinin ardından Kadıköy Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Daha sonra Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm mağdurları ile buluşan İmamoğlu, Fikirtepe'de geniş bir iletişim ağı kurarak sorunları ortak akılla çözeceklerini söyledi.

Büyükada ve Heybeliada'da seçim çalışmaları yapan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde Bostancı'ya geldi. Seçim otobüsü ile vatandaşları selamlayarak Kadıköy'e geçen İmamoğlu, meydanda kendini bekleyen seçmenlere hitap etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türkiye tarihinde önemine dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul Milli bayramlarını doya doya yaşamalı. Biz göreve gelir gelmez, ilki 23 Nisan olmak üzere İstanbul'da milli bayramlarda tüm ulaşım ücretsiz olacak." diye konuştu.

"16 MİLYONUN ÖNCELİĞİNE GÖRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPACAĞIZ"

İstanbul'u yönetmeye talip olan birinin hoş görüşü, insanlara bakışı, ahlakı ve adalet duygusu en üst seviyede olması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, yoksulluk ve işsizliği 5 yıl içinde bitireceğini söyleyerek, "Ulaşımı de biz çözeceğiz, deniz ulaşımını da biz çözeceğiz. İşin içine siyaset karıştırmayacağız. Aynı konuyu deprem için de söyledik. "Deprem bir milli meseledir" dedik. Depremin siyaseti olur mu. Olmaz. Önceliğimiz olacak. Birilerinin değil, 16 milyonun önceliğine göre belediye başkanlığı yapacağız" şeklinde konuştu.

"BİZ GELİR GELMEZ KURBAĞALIDERE SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

İmamoğlu, "Bu güzel şehirde yıllardır bir Kurbağalıdere sıkıntısı çekiyoruz. Kokusunu çekeriz. Neymiş maliyeti yüksekmiş. Biz gelir gelmez Kurbağalıdere sorununu çözeceğiz. O hattı İstanbul'un en güzel parklarından biri yapmayı Kadıköy'e söz veriyorum" diye konuştu.

"KADIKÖY VE İSTANBUL'U BİZE EMANET ETMENİZİ İSTİYORUZ"

Daha sonra Fikirtepe'ye geçen İmamoğlu, burada kentsel dönüşüm mağdurları ile bir araya geldi. Önce mağdurların şikayet ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, "Birçok vatandaşın, "Keşke bu belaya bulaşmasaydım" dediğini duyuyorum. Her mahallede insanlar, yok sayılmıştır. Deprem diye yola çıktıkları iş, belli bir kesimin cebini doldurmuştur. Ne yazık ki yapamadılar. Kentsel dönüşüm yapılacak yerlerde süreci vatandaşlarla birlikte yürüteceğiz. Vatandaş ne istiyor? Yaşam alanlarında neleri istiyor? Vatandaşın mahalle duygusunu, sosyal yaşamını düşüneceğiz. Kiracıyı bile düşüneceksiniz. Kentsel dönüşümde, uygun fiyatlarla kiracıya ev satın alacağı şartlar sunacağız. Vatandaşın malı üzerinden, "Biz ne alırız" hesabı yaptılar. Fikirtepe'de insani bir süreç yaşanmadı. Önce İBB başladı. İşten kaçıp, Şehircilik Bakanlığı'na devretti. Kadıköy Belediyesi dahil olmak istedi. Sürecin içine, bilgi sahibi olmasını istemedikleri hiç kimseyi almadılar. Biz, bu süreci derhal inceleyeceğiz. Kadıköy Belediyesi'ni, KİPTAŞ'ı sürecin içine sokacağız." dedi.

"KADIKÖY'Ü VE İSTANBUL'U BİZE EMANET ETMENİZİ İSTİYORUZ"

Fikirtepe'de geniş bir iletişim ofisi kuracaklarını belirten İmamoğlu, "Örgütlü yapıları da sürece katacağız. Masaları olacak. Ortak akılla çözeceğiz. Meydanlarda siyaset konuşuluyor. O benim derdim değil. Fikirtepe'nin sorununu çözemeyen akla, İstanbul emanet edilmez. Birçok ilçe ağlıyor. Çözemezler. Çünkü vatandaşı dert etmiyorlar, masaya almıyorlar. Unuttular. Vatandaşı küçümserler. Beylikdüzü'nde de sıkıntılar vardı. 25 bin insana tapularını dağıttık. İsterseniz olur. Sıkıntılarınızı bizim anlayışımız çözer. Sizi, kolumuza ortak olarak takarız. Onlar, sizi her zaman kapalı kapıların arkasında bekletir. Kadıköy ve İstanbul'u bize emanet etmenizi istiyoruz. Emanetinize ihanet etmeyeceğiz. İstanbul'a ihanet etmeyecektiniz, ettiniz. Gelelim, Fikirtepe'nin de bir çok ilçenin de sorununu çözelim." ifadelerini kullandı.

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DHA