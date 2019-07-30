İmamoğlu: Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı İstanbul'un en yoğun hatlarından bir olacak 

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden "Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda incelemelerde bulundu. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının İstanbul'un en yoğun hatlarından biri olacağını söyleyen İmamoğlu, metrobüslerle ilgili ise, "Metrobüs araçlarımızda hem eskiyen araçlar var hem de ters yön ulaşımı sıkıntı kazalara neden oluyor. Bunların değiştirilmesi noktasında tespitlerimiz var." dedi.

Tekstilkent Metrosu Bakım ve Kumanda Merkezi'ne gelen Ekrem İmamoğlu, yapımı süren metro hattında incelemelerde bulundu. Metro hattı ile ilgili bilgi alan İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "24,5 kilometrelik Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın atölye bakım alanındayız. Bu alan yaklaşık 150 bin metrekare. Metro sürücüsüz planlanıyor. Bu alanda hem kumanda hem bir bakım alanı üretilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN EN YOĞUN HATLARINDAN BİRİ OLACAK"

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının İstanbul'un en yoğun hatlarından biri olacağını söyleyen İmamoğlu, "Günlük çift yönde 500-600 bin insana dönük bir hedef var. Dolayısıyla İstanbul'un en yoğun hatlarından birisi olacak. Uzun da bir hat. 8 yoğun ilçeden geçiyor. Fonksiyonel olarak baktığınızda bazı duraklarda çok yoğun aktarmalar var, Kabataş'ta olduğu gibi. Bazı noktalarda farklı ulaşım araçlarıyla birleşiyor. Kabataş'ta füniküler, tramvay ve deniz hatları var. Mecidiyeköy'de metrobüs ile bağlantısı var. Eyüp'e yine keza Eyüp-Eminönü Tramvay Hattı ile birleşiyor. Yoğun bir hat. İstanbul'a nefes aldıracak noktalardan birisi. Başlangıcından günümüze buraya emeğini harcayan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"YERİN ÜSTÜNE SIĞMIYORUZ, YERİN ALTINI EN MAKSİMUM SEVİYEDE KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Metronun ilk sürüşlerinin 2020'nin Ocak ayında başlanmasının hedeflendiğini belirten İmamoğlu, "Bu zaman diliminde deneme sürüşleri, güvenlikle ilgili tedbirler çok çok önemli. Sürecin esas kısmı bu alanda harcanıyor. Umut ediyoruz ki 2020'nin ilk ayında bu hattı insanlarımıza en güvenli şekilde kullandıracağız. İstanbul'un metroya çok ihtiyacı var. İstanbul'un ulaşımdaki bir numaralı aktörü metro olmalı. Yerin üstüne sığmıyoruz, yerin altını en maksimum seviyede kullanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da şu anda yapımı devam eden 221,7 kilometre raylı sistem hattı var. Bunun 80 kilometresi Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılıyor. Geri kalan 140 kilometrenin biraz üstü de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor." diyen İmamoğlu, "Bunların içinde ihalesi yapılmış devam edenler var. Ne yazık ki şu an durdurulmuş olanlar var. Hatta sözleşmesi yapılmış başlanmamış olan bile var. Tümüyle inceliyoruz. Sıkı bir denetimle yürütmek istiyoruz bu süreci. Aynı zamanda ekonomik sıkıntılardan dolayı durdurulmuş hatlar var. Bunları inceliyoruz. Çare üretme adına ilgileniyoruz." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, "Devam eden 221kilometrelik hatlar İstanbul'un ulaşım düzenine büyük katkı sunacağı için ilk eylem planımız, bunların hızlıca devreye girmesine dönük önündeki engelleri kaldırmak. Baktığımız pencere bu. Umuyorum hem içinde bulunduğumuz Kabataş-Mahmutbey hattı ile diğer hatların en kısa sürede İstanbulluyla buluşmasıdır. Bu çalışmalar çözüm masalarımızda tüm aktörleriyle yönetilecek." dedi.

"KADIN ELİ DEĞİNCE GÖRMEDİĞİMİZ NOKTALAR GÖRÜLECEK"

Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'na Doç. Dr. Pelin Alpkökin'in atanmasıyla ilgili İmamoğlu, "Bundan sonraki çalışma arkadaşlarımızın içinde tabii ki kadınlar olacak. Az sayıda gördüğüm kadın çalışanlarla çıkışta bir araya gelip fotoğraf çektiririz" diyerek sözü Alpkökin'e bıraktı. Alpkökin, "Cuma gününden itibaren atandım. Atandığımız andan itibaren de sabahtan gece geç saatlere kadar sürekli olarak başkanımızın söylediği konular üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. Sorunları bir plan çerçevesinde hep birlikte çözeceğiz. Güçlü bir ekibimiz var. Bunlar her biri sırayla gerekli önlemler alınarak çözülecek. Trenlerimiz hızlı şekilde halkımızın hizmetine sunulacak." diye konuştu.

Ardından İmamoğlu, "Esas olan İstanbulluya iş üretmek, hizmet üretmek. Ulaşım İstanbul'un birinci sorunu. Kadın eli değince tahmin ediyorum daha görmediğimiz noktalar görülecek. Hassasiyetle dokunulacak başarılar diliyorum." dedi.

"METROBÜS ARAÇLARIMIZIN CİDDİ ANLAMDA DEĞİŞİME İHTİYACI VAR"

"Metrobüs araçlarımızın ciddi anlamda değişime ihtiyacı var." diyen İmamoğlu, "Metrobüs araçlarımızda hem eskiyen araçlar var hem de ters yön ulaşımı sıkıntı, kazalara neden oluyor. Bunların değiştirilmesi noktasında tespitlerimiz var. 1 ayda çok ilginç yorumlar duyuyorum. "Hani ulaşım sorununu çözecekti" falan diye… Beklentiyi fazla abartmış olanlar var ya da niyeti farklı olanlar var ama metrobüs araçları yoğun bir şekilde gündemimizde aynı zamanda bir metrobüs aracının kapasite yeterli olmamasından dolayı insanların birikmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu konuda uzman yerli araç üretimi yapan firmalar da var. Onlarla bağlantılarımız sürüyor." İfadelerini kullandı.

"Yeterliliğine inandığımız genel olarak, sistem olarak, yön düzenlemesi olarak uygun araçlar var kapasite olarak ama bunların imalatı devreye alınması ne yazık ki kışa yetişecek bir durum değil ama bir rehabilitasyonla bazı sıkıntıları giderecek durumdayız." diyen İmamoğlu, garajlarda bekleyen metrobüslerle ilgili ise, "Müze mi yaparız onları bilmiyorum. Tabii yanlış adımların atıldığı bazı işler oldu metrobüs alımlarında. Yanı özellikle İstanbul'un topografyasına uygun olmayan araçlar alınmıştı. Ciddi paralar harcanmıştı. Bunlar üzücü şeyler." dedi.

Daha sonra bir çalışan, evdeki kuşunun "Ekrem İmamoğlu başkan" dediği videoyu İmamoğlu'na izletti. Ardından metro hattında çalışanlarla toplu fotoğraf çektirdi.

(FOTOĞRAF)

DHA