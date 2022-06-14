İmamoğlu neye uğradığına şaşıracak! Rutkay Aziz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi: Samimi görüyorum açıkçası

Oyuncu Rutkay Aziz, TELE1'de Enver Aysever'in sunumuyla ekrana gelen Gündeme Not programının konuğu oldu.

Siyaset gündeminin masaya yatırıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşuldu.

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Rutkay Aziz, adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifa etti. Rutkay Aziz'e, bunun nedeni soran Aysever," Kemal Kılıçdaroğu'nun cumhurbaşkanı olması için gerekçeniz nedir?" sorusunu yöneltti.

"ALEVİ OLMASI ONUN SUÇU DEĞİL"

Ruktay Aziz," Bir kere Alevi olması onun suçu değil. Suç da değil. Bu ilkellikten gerçekten kurtulmamız gerek. Çünkü Alevi vatandaşlarımızın bu ülkenin demokrasisine, özgürlüğüne uygarlığına çok ciddi katkılarının olduğuna inanıyorum. " dedi.

"SAMİMİ GÖRÜYORUM AÇIKÇASI"

Sözlerine devam eden Aziz, Kılıçdaroğlu'nun güvenilir bir insan olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Onun dışında tanıdığım kadarıyla Kemal Bey sözüne güvenilecek bir insan, dürüst, arkasından gidilecek bir adam. Samimi görüyorum açıkçası.

Yalansız olmak çok önemli siyasette. Kaldı ki bizim siyasetimiz yalan üzerine gidiyor, iç dış politikada. Ama Kemal Bey yalansız bir insan. Bunlar onun liderliği açısından. Yaşını hiç katmıyorum. "

"ALTILI MASANIN AĞABEYİ"

Aziz," 6'lı masanın ağabeyi, bu da önemli bir faktör. Bizim halkımız bunlara da çok önem verir. Onun için o anlamda adayım Kemal Bey." diye konuştu.