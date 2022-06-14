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  3. İmamoğlu neye uğradığına şaşıracak! Rutkay Aziz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi: Samimi görüyorum açıkçası

İmamoğlu neye uğradığına şaşıracak! Rutkay Aziz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi: Samimi görüyorum açıkçası

Ekrem İmamoğlu ile birçok kez görünen ve desteğini gösteren sanatçı Rutkay Aziz, TELE 1 TV'de katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade ederek," Kemal Bey sözüne güvenilecek bir insan, dürüst, arkasından gidilecek bir adam. Samimi görüyorum açıkçası. " dedi.

Oyuncu Rutkay Aziz,  TELE1'de Enver Aysever'in sunumuyla ekrana gelen Gündeme Not programının konuğu oldu.

Siyaset gündeminin masaya yatırıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşuldu.

İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Rutkay Aziz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi: Samimi görüyorum açıkçası

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

 Rutkay Aziz, adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifa etti.  Rutkay Aziz'e, bunun nedeni soran Aysever," Kemal Kılıçdaroğu'nun cumhurbaşkanı olması için gerekçeniz nedir?" sorusunu yöneltti.

"ALEVİ OLMASI ONUN SUÇU DEĞİL"

Ruktay Aziz," Bir kere Alevi olması onun suçu değil. Suç da değil. Bu ilkellikten gerçekten kurtulmamız gerek. Çünkü Alevi vatandaşlarımızın bu ülkenin demokrasisine, özgürlüğüne uygarlığına çok ciddi  katkılarının olduğuna inanıyorum. " dedi.

screenshot-3.İmamoğlu neyİmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Rutkay Aziz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi: Samimi görüyorum açıkçasıe uğradığını şaşıracak! Rutkay Aziz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi: Samimi görüyorum açıkçası

"SAMİMİ GÖRÜYORUM AÇIKÇASI"

Sözlerine devam eden Aziz, Kılıçdaroğlu'nun güvenilir bir insan olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Onun dışında tanıdığım kadarıyla Kemal Bey sözüne güvenilecek bir insan, dürüst, arkasından gidilecek bir adam. Samimi görüyorum açıkçası.

Yalansız olmak çok önemli siyasette. Kaldı ki bizim siyasetimiz yalan üzerine gidiyor, iç dış politikada. Ama Kemal Bey yalansız bir insan. Bunlar onun liderliği açısından. Yaşını hiç katmıyorum. "

İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Rutkay Aziz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi: Samimi görüyorum açıkçası

"ALTILI MASANIN AĞABEYİ"

Aziz," 6'lı masanın ağabeyi, bu da önemli bir faktör. Bizim halkımız bunlara da çok önem verir.  Onun için o anlamda adayım Kemal Bey." diye konuştu. 

İmamoğlu neye uğradığına şaşıracak! Rutkay Aziz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi: Samimi görüyorum açıkçası

Bölge Gündem Editör Ekibi
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