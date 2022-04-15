İmamoğlu şaşırtmadı! Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması kararı için konuştu: Tabii ki veto edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında dün gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın öğrencilerin ulaşıma gelen yüzde 40 oranındaki zamdan muaf tutulması yönünde alınan kararı değerlendirdi.

AA'nın haberine göre seçimden önce ulaşıma indirim yapacakları sözünü anımsatarak," Biz 85 liraya -mazot 6 lirayken- öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş, öğrenci 109 liraya çıktı, diyorsunuz ki '78 liraya sat.' O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Allah akıl versin. Kendi çocuklarınıza, gençlerinize anlatın bunu, size gülerler. Evlatlarınıza, çocuklarınıza, gençlerinize anlatamazsınız." ifadelerini kullandı.

Oy çokluğuyla alınan karar için flaş bir çıkış yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencileri bir nebze rahatlatacak olan karar için," Tabii ki veto edeceğim." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısı 6 Nisan Çarşamba günü yapıldı. Toplantıda alınan kararla toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapıldı. Böylece öğrencilerin abonman ücreti 78 liradan 109 liraya yükseldi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrenci abonmanına gelen zammın uygulanmaması için meclise teklif sunacaklarını açıklamıştı.

Mehmet Tevfik Göksu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler bugün sizlere bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanmış olduğunuz öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Tabii bu yüzde 40 zam sizi okula, kütüphaneye giderken okuldan tekrar evinize dönerken biliyorum sizin için birtakım zorluklar ortaya çıkartacak.

Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle, Türkiye'nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki Cumhur İttifakı olarak Pazartesi günü İBB Meclisine bir teklif sunalım. Ve bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun, bu yüzde 40'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sübvanse etsin. Böylece İETT de zarar görmesin öğrencilerimiz de kazansın. İETT'de kazansın istedik. Pazartesi günü meclise sunuyoruz."

Son dakika! İstanbul'da öğrenciler, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak!

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