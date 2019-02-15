İmamoğlu: “Siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum”

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçimi vatandaşların referansıyla kazanmak istediğini belirterek, "Sırtını size dayayan, sizinle yarın bu şehri beraber kol kola yönetmek isteyen bir kardeşinizim. Tabii ki devletin kurumlarına hesap veririm ama siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gün boyu Beylikdüzü'nde sürdürdüğü 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını akşam da Avcılar'da devam ettirdi. Bu kapsamda İstanbul Yerel Kalkınma Platformu üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu, yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşları selamlayarak sohbet eden İmamoğlu, seçime yönelik destek istedi. Başka bir programa geçmek için ayrılmak isteyen İmamoğlu, platform üyelerini kırmayarak halayda yer aldı. Toplantıya katılan üyeler sözleri Ekrem İmamoğlu'na uyarlanan "Lo Berde" türküsü eşliğinde halay çekti.

"Kentin en büyük sorunu bence kent yoksulluğu"

İstanbul Yerel Kalkınma Platformu üyelerine seslenen Ekrem İmamoğlu, "16 milyonluk bir kentte yaşıyoruz. Kentin en büyük sorunu bence şu anda kent yoksulluğu. Yani kentin oluşturduğu büyük bir yoksulluk. Bu yoksulluğu da inanın herkes görüyordur ama ben İstanbul'un son dönemde bütün arka sokaklarını, mahallelerini görmeye çalışan bir dostunuz, arkadaşınız olarak öyle derinlemesine görüyor, içi öyle yanan biriyim ki inanamazsınız. Bir şehir adil yönetilmez, herkese eşit bakılmazsa ancak bu kadar kötü duruma gelebilir" dedi.

"Siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum"

Kitle iletişim araçlarından ziyade vatandaşlara "Beni çevrenize siz anlatın" diyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Sizin diliniz en kıyak televizyondan daha kıyak, sizin anlatımınız en kıyak gazeteciden daha kıyak, bu kadar net. Dolayısıyla ben sizin referansınızla seçilmek istiyorum. Sırtını size dayayan, sizinle yarın kol kola bu şehri yönetirken, 16 milyona hesap veririm. Tabi ki devletin kurumlarına hesap veririm ama siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA