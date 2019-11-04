İmamoğlu: Süreci takip ediyorum,darp yok

Dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar'da meydana gelen olayda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumaları, bir vatandaşı ailesi yanında tekme tokat dövmüştü. Kamuoyunu meşgul eden olayın ardından Ekrem İmamoğlu süreci takip ettiğini belirterek olayda darp olmadığını belirtti.

"MÜNASEBETSİZ TAVRA VE SÜRECE ASLA MÜSAADE ETMEM"

Açıklamada bulunan İmamoğlu,"Süreci takip ediyorum. Koruma arkadaşlarımızın, ne yazık, böyle hiç de yakışmayan ve kabul etmeyeceğim şekilde vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş. Tarif edilenler doğru değil. Darp, tekme tokat ve bunun gibi saldırı biçimleri doğru değil. Ama her ne koşulda olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun benimle çalışan hiç kimsenin böyle bir münasebetsiz tavrına ve sürecine asla müsaade etmem. Etmeyeceğim de."

KORUMALAR ÖZÜR DİLEDİ,AİLE KABUL ETTİ

Çok görüntüler oldu böyle, tekme tokat vesaire ama burada böyle bir şey yok. Belki başka görüntülerle karıştırmış olabilirler. Ama burada takibimde. Aileden de özür dilediler. Aile bu özrü kabul etti. Yani çoluk çocuk, eşi bu ayrı olsa da yapamazlar. Hiç kimse yapamaz.

SORUŞTURMA YAPILACAK

Birisi polis memuru arkadaş, diğeri güvenlik arkadaşımız. Süreci takip ediyorum. Gerekli soruşturma da yapılacak. Benim yanımda olan hiç kimsenin böyle hadsizliği, tavrı davranışı olamaz. Ben de aileden özür diliyorum, aile ile irtibattayım ben de kendileriyle görüşeceğim zaten." ifadelerini kullandı.

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