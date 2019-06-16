İmamoğlu valiye hakaret ettiğini inkar etti!

İsmail Küçükkaya'nın, tüm Türkiye'nin izlediği görüntüler ile ilgili sorusuna İmamoğlu şu şekilde yanıt verdi;

''Biz orada miting değil bayramlaşma çağrısı yaptık. Ama muazzam bir karşılamaya dönmüştür. Bu muazzam süreç bence bir tuzakla sona erdirilmek istenmiştir. Benim oradaki tavırlarım netti. Nasıl sükûnete çağırdığım belli. Benim VIP diye bir derdim yok. Benim öyle bir sıkıntım yok. VIP süreçlerinin çok daha netleşmesi gerekir bu ülkede. Ben söylediğimi anlattım. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ama bu konu İstanbullunun konusu değil. Hakaret etmedim. 'Basitleşmiştir' demek hakaret etmekse… 'Basitleşmiştir' lafı bu kadar rahatsız ediyor ama bize 'Pontus' dediler 'terörist' dediler bu kimseyi rahatsız etmiyor.''