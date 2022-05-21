İmamoğlu ve CHP'li belediyelerde büyük korku! Yolsuzluk operasyonları sonrası apar topar toplandılar iddiası: " Hepsi kaygılıydı, çünkü herkes her şeyi biliyordu"

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu başlatmış, Kadıköy Belediyesinde görevli görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 198 şüpheliden 162'si adliyeye sevk edildi. Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 10'u kamu görevlisi 18 şüpheliden 16'sı ise polis ekiplerince yakalandı.

KORKU SARDI

Söz konusu operasyonların CHP'li iki belediyeye olması sonrası CHP'de hareketlenme yaşandı. Sabah yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı köşe yazısında İçişleri Bakanlığının başlattığı yolsuzluk operasyonlarının giderek büyüdüğüne dikkat çekerek, CHP'li belediyeleri korku sardığını öne sürdü.

"CİDDİ RÜŞVET İDDİALARI BAŞINI ALIP GİTTİ"

Bu korkunun nedeni hakkında bilgi veren Övür, son 3 yılda CHP'li belediyelerin rahat ve pervasız davrandığını ifade ederek," Basit ruhsat işinden devasa projelere kadar her yerde ciddi rüşvet iddiaları alıp başını gitti. İstanbul'u kazanmanın havasıyla da alma verme işleri aleni yapılır oldu. Ama devleti ve hukuku unuttular. Şimdi bu gerçek önlerine çıktığı için şaşkınlar..." dedi.

OPERASYONLARI DEĞERLENDİLER

İstanbul'da dün CHP kulislerini olağanüstü hareketli olduğuna dikkat çeken Övür, gündemde yolsuzluk operasyonları olduğunu belirterek," Hepsi kaygılıydı, çünkü herkes her şeyi biliyordu. Bu nedenle dün akşam başta İBB Başkanı İmamoğlu olmak üzere bütün başkanların apar topar bir araya gelip operasyonları değerlendirdikleri söylendi." ifadelerini kullandı.

Mahmut Övür'ün köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

Son dakika! Kadıköy Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu!

Son dakika! Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 18 şüpheliye operasyon