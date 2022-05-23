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  3. İmamoğlu veto etmişti! AK Parti ve MHP'den İstanbullu öğrencilere güzel haber! Ulaşım zammı geri çekildi

İmamoğlu veto etmişti! AK Parti ve MHP'den İstanbullu öğrencilere güzel haber! Ulaşım zammı geri çekildi

İBB Mayıs ayı meclis toplantısında öğrencilerin toplu ulaşıma gelen yüzde 40 oranındaki zammından muaf tutulması için yapılan teklif, AK Parti ve MHP grubu tarafından kabul edildi.

İmamoğlu veto etmişti! AK Parti ve MHP'den İstanbullu öğrencilere güzel haber! Ulaşım zammı geri çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi mayıs ayı toplantısının 3'üncü birleşimi Saraçhane'deki İBB binasında yapıldı. Toplantıda Nisan ayında toplu ulaşıma gelen yüzde 40 oranındaki zamdan öğrencilerin muaf tutulması teklifi, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı tarafından meclise sunuldu. 

Söz konusu teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto kararı sonrası mecliste yeniden oylandı. Söz konusu teklif, Cumhur İttifakı tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre öğrenciler toplu ulaşım araçlarına gelen zamdan muaf tutulmuş olacak. Böylece Nisan ayında 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonmanı 78 liraya inecek.

İstanbullu öğrencilere güzel haber! Tevfik Göksu, Belediye Başkanı uygulamak zorunda dedi müjdeyi verdi! Yüzde 40 zamdan muaf tutulacaklar

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısı 6 Nisan Çarşamba günü yapılmıştı. Toplantıda alınan kararla toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapıldı. Öğrenci abonman ücreti 78 liradan 109 liraya yükseldi. Bunun üzerine harekete geçen İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı  Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrenci abonmanına gelen zammın uygulanmaması için meclise teklif sunacaklarını açıklamıştı.

Söz konusu teklif daha sonra İBB'nin Nisan ayı Meclis toplantısında söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu," Biz 85 liraya -mazot 6 lirayken- öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş, öğrenci 109 liraya çıktı, diyorsunuz ki '78 liraya sat.' O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Allah akıl versin. Kendi çocuklarınıza, gençlerinize anlatın bunu, size gülerler. Evlatlarınıza, çocuklarınıza, gençlerinize anlatamazsınız." ifadelerini kullanmıştı. 

İstanbullu öğrencilere güzel haber! Tevfik Göksu, Belediye Başkanı uygulamak zorunda dedi müjdeyi verdi! Yüzde 40 zamdan muaf tutulacaklar

Akabinde sözü öğrencilerin  yüzde 40 olan toplu ulaşım zammından muaf tutulması kararına getiren İBB Başkanı İmamoğlu, tepki çeken bir çıkış yaparak, " Tabii ki veto edeceğim." diye konuşmuş ve kararı veto etmişti. 

İstanbullu öğrencilere güzel haber! Tevfik Göksu, Belediye Başkanı uygulamak zorunda dedi müjdeyi verdi! Yüzde 40 zamdan muaf tutulacaklar

Son olarak TRT Haber'de katıldığı canlı yayında açıklama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu AK Parti ve MHP'nin öğrencilerin zamdan muaf tutulması için meclise önerge vereceklerini ifade ederek şunları söylemişti:

"Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın veto ettiği öğrencilerle ilgili toplu taşıma ücret meselesini, AK Parti ve MHP olarak yeniden meclis üyeleri olarak meclisten geçireceğiz. Artık Belediye başkanı bunu artık uygulamak zorunda" 

İstanbul toplu ulaşıma 2022 Ocak ayında yüzde 36, Nisan ayında ise yüzde 40 olmak üzere toplamda yüzde 76 oranında zam yapıldı. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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