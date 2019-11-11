İmamoğlu yeni bir hizmeti daha reddetti!

AK Parti Grubu’nun teklifiyle yeşil alan kapsamına alınan 295 bin metrekare yeşil alanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Başkanlık Reddi’ ile iade etti.

Ekim ayında gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Meclisi toplantısında, İBB yönetiminin yeşil alan talanına AK Parti tarafından 'dur' denilmişti. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre Başakşehir ve Tuzla'da muhtelif ada ve parsellerde bulunan 11 taşınmazın park, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılması talep edildi. Meclis toplantılarında iki günde 7 ilçede yaklaşık 295 bin metrekare yeşil alan AK Parti’nin evet oyları ile İstanbul'a kazandırıldı. İBB Meclisi’nden geçen teklif Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imzasına takıldı.

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İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU REDDETTİ

Ekim ayında 295 bin metrekare alanı CHP’nin hayır oylarına rağmen İBB AK Parti Grubu evet diyerek İstanbul'a kazandırdı. Meclis’in bu kararı ardından devreye giren İBB Başkanı İmamoğlu ‘Başkanlık Reddi’ ile bu kararı iade etti.

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SİLAHTARAĞA İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini de iptal etmişti. İmamoğlu, düzenlediği 'temel atmama' töreniyle projeyi iptal ettiğini duyurmuştu.