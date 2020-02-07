İmamoğlu yüzde 35'lik zamma ilişkin konuştu: Hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir basın mensubunun İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zam sorusuna cevap verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecinin İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam kararını sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman yaklaşık 2 yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul'da yaptığımız zam, şu anki Türkiye şartlarında gerçekten vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır. Elbette hiçbir belediye zam yapmak istemez ama bugünün Türkiye koşullarında bu mümkün değildir."

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İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam geldi