İmamoğlu'na bir tepki de İYİ Partili Ahmet Çelik'ten: Bakış açınız bu ise sizinle yolumuzu ayırırız

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla milletvekilleri, belediye başkanları, ünlüler ve milyonlarca vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bu paylaşımlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı tepki çekti.

Mesajında" İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu'na İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan sonra diğer bir İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik tepki gösterdi.

"MERAL AKŞENER'İ PERVİN BULDAN'LA EŞİTLEMEYE KALKIŞMAK HADDİNİ AŞMAKTIR"

Çelik, Twitter hesabından yayımladığı mesajında," Sayın Ekrem İmamoğlu, Dünya Kadınlar Günü mesajınızda Türk milliyetçilerinin lideri, İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'i PKK'nın siyasi kolunun eş başkanı Pervin Buldan'la eşitlemeye kalkışmak haddini aşmaktır. " diyerek tepki gösterdi.

"HDP'NİN DEĞİL, MİLLET İTTİFAKI'NIN BELEDİYE BAŞKANISINIZ"

Tepkisinde bir adım daha ileri giden Çelik," Unutmayın ki; siz HDP'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız. Bakış açınız bu ise sizinle yolumuzu ayırırız." diyerek Millet İttifakında çatlak olduğunu gözler önüne serdi.