İmamoğlu'na suikast girişimi oldu mu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddialarına ilişkin olarak, "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir." dedi.
ODA TV'nin ve Sözcü Yazarı Aytunç Erkin'in gündeme getirdiği terör örgütü DEAŞ'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddiaları çok konuşulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü böyle bir durumun olmadığını ifade eden bir açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı. Konuya ilişkin olarak TBMM'de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir." dedi.
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