İmamoğlu'na suikast girişimi oldu mu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

ODA TV'nin ve Sözcü Yazarı Aytunç Erkin'in gündeme getirdiği terör örgütü DEAŞ'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddiaları çok konuşulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü böyle bir durumun olmadığını ifade eden bir açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı. Konuya ilişkin olarak TBMM'de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir." dedi.

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