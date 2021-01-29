İmamoğlu'ndan 3 vekilin partiden istifa etmesine ilişkin açıklama: Milyonlarca insana hakaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayınlanan bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an için izlediği parti politikasını gerekçe göstererek istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in kararına ilişkin konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in aldığı karara üzüldüğünü belirtti.

Bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak randevu isteyen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy; HDP ile CHP arasına net bir mesafe koyulması, terörün her türlü kınanması ve parti içi demokrasinin işletilmesi gibi birçok konuda rahatsızlıklarını dile getirmişti. CHP'li vekiller bugün düzenledikleri basın toplantısı ile partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Buna karşın İmamoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böyle önemli bir süreçte, önemli bir yolculukta Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son dönemde, tabiri caizse bugünün şikayet ettiğimiz bütün unsurlarının karşısında buluşan ittifak ruhuna önderlik ettiği bir dönemde böyle bir tercihlerini hem anlamlı bulmadım hem kendi adlarına üzüldüm. Milletimizin bu tür olayları çok rasyonel bakış açısıyla takip ettiğini biliyorum. Pişman olacaklarını şimdiden görüyorum"

İMAMOĞLU, İSTİFA EDEN VEKİLLERİN ELEŞTİRİLERİNE KATILMADIĞINI AÇIKLADI

İmamoğlu yaptığı açıklamada "Siyasi partimiz sayesinde ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Onlar da bulundukları illerin milletvekilleri. Partinin sayesinde seçildiler. CHP sayesinde seçilmiş milletvekilleri bazı eksiklikleri görüyorlarsa -ki katılmıyorum fikirlerine- eleştirel bakışları varsa bile bunun mücadelesi asla vazgeçmeden CHP'nin içidir, kurullarıdır, heyetleridir." dedi.

"MUHARREM İNCE, UMARIM YENİ PARTİ KURMAZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları ile ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

"Ben fikrimi bizzat kendisine 3-4 ay önce söyledim. Ben aklımdan geçeni Sayın İnce'ye söylemeyecek uzaklıkta birisi değilim. Her zaman da söyledim. Bütün Türkiye'de yaptığı her hamlede yanında olmaya gayret ettik. Ama bundan sonraki yol tercihi bana göre yanlış. Umarım kurmaz ama kendi takdiridir. Umarım siyasi anlamdaki yol haritasını yine CHP'de devam ettirir. Elbette ki partimizin kurallarına, disiplinine uygun bir şekilde."

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