Ekrem İmamoğlu’ndan çok tartışılacak LGBT açıklaması! “Saygı duyuyorum”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Haber Global kanalında katıldığı bir televizyon programında Eşcinsel evliliği onaylıyor musunuz? sorusuna henüz toplumumuzun hazır olmadığını vurgulayarak eşcinsel bireylerin yaşamlarına destek olabilecek bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

"HENÜZ TOPLUMUMUZ HAZIR DEĞİL"

Ekrem İmamoğlu katıldığı bir programda eşcinsel bireylere ilişkin, "Ben tabi özgürlüklere saygı duyuyorum ve özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var, görevim de bunu gerektiriyor. Eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini yada yaşamla ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Ama şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun da hazır olmadığının altını çizmek istiyorum." ifade etti.