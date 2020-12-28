İmamoğlu'ndan İBB personeline asgari ücret müjdesi: Net 3100 TL oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından 2021 yılının asgari ücret tutarı belli oldu. Buna göre 2021 yılında asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bu tutar işçi kesimi tarafından az bulunurken, işveren ise bu rakamı pandemi şartlarını göz önüne alarak yeterli buldu.

KARARI TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Bazı CHP'li belediyelerin asgari ücreti 3100 TL yapacağını açıklamasının ardından İstanbul'da da beklenen oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz." ifadelerini kullandı.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 28, 2020

ASGARİ ÜCRET 2021 YILI İÇİN NE KADAR OLDU ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücret tutarını açıkladı. Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. Kasım 2020'de enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak."

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