İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve fatura fikrine gönderme! Aralarındaki gizli çatışma bir türlü durulmuyor! İşin ucu kendine değince...

Ocak ayı zammının ardından, elektrik ve doğalgaz faturalarında görülen artış vatandaşta tepki uyandırdı. Bunun hemen ardından bir konuşma metni yayımlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben faturalarımı ödemiyorum" şeklinde açıklama yapmıştı. Vatandaşı da galeyana getiren CHP liderine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ucu açık gönderme geldi. İstanbulluların İBB'nin idaresindeki su faturalarını ödemeleri gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, adeta ortaya atılan fikre uymamaları konusunda uyarıda bulundu.

"UCU KENDİNE DEĞECEK KORKTU"

İBB'nin sosyal medya hesaplarında yayımladıkları mesajda, "Halihazırda İSKİ’nin uyguladığı 5,56 TL/metreküplük 1. Kademe konut tarifesi, 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. Sıradadır” denilerek, “İstanbul’da kente verilen suyun büyük bir kısmı şehir dışından terfi ettirilerek sağlanmaktadır. Bu bakımdan suyun maliyetinde elektriğin çok önemli bir etkisi bulunmakta olup son elektrik zamlarından en çok etkilenenler arasında, Kurumumuz ilk sıralarda yer almaktadır. Şöyle ki, İSKİ’nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti, 1 milyar 300 milyon TL iken son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL’ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi. Bunun hemen ardından vatandaştan "Kılıçdaroğlu'nun dahiyane fikrinin, İBB'ye de değeceğinden korktu" mesajları geldi.

İmamoğlu'nun bu mesajıyla, Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılıkları yaşadığı da yeniden gündeme geldi. Birbirleriyle uyumsuz açıklamaları her geçen gün artan ikili, gizli çatışmaya devam ediyor.