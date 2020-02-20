İmamoğlu'ndan metrobüse yüzde 79 zam

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma oldukça sancılı bir şekilde yüzde 35 zam getirilmişti. Fakat, 10 Şubat Pazartesi günü itibariyle uygulamaya konulan yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. Ulaşım zammı şehrin birçok noktasında öğrenciler ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

ZAM OYUNU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İBB'nin metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıktı. 10 Şubat'ta alınan zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında sabit fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı.

Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi sabit yaklaşık 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte yeni ücret tarifesi 1,2,3 duraklar arasında farklı farklı belirlendi. Yeni tarifede 1 durak 2.5 TL, iki durak 3 TL, üç durak 3.5 TL oldu.



Söz konusu zammı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın, Twitter hesabından, ''İBB'nin yaptığı % 35 zammın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce 1-3 durak arası 1.95TL iken, yeni zamla; 1.durakta 2.5TL, 2.durakta 3TL, 3.durakta 3.5TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında zam % 79 olarak ölçüldü.'' sözleriyle duyurdu.

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