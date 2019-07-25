İmamoğlu’ndan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün’e ziyaret

23 Haziran seçimlerinin ardından tatil için Bodrum'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatil sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Muğla Büyükşehir'e yaptığı ziyarette konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi şahsımızda ziyaret etmek istedi. 31 Mart'ı aşarak 23 Haziran'da sadece İstanbul seçimi olmaktan çıktı, Türkiye'nin geleceği adına olağanüstü bir başarı kazandı. Türkiye'yi 31 Mart ve 23 Haziran'dan sonra başka bir Türkiye'ye çevireceğiz" dedi.

"Herkesin tatile ihtiyacı var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada "Birazcık şöyle diyen, böyle diyen oldu ama ister istemez benim ailem, çocuklarım özledi, onlarla tatil yaptım. Kızanlar yazanlar oldu ama önemli değil. Çünkü herkesin tatile ihtiyacı var. Biz yorgunluk hissetmesek de çocuklarımın bana ihtiyacı var. Çocuklarım ve eşim ile beraber Türkiye'nin cennet parçası Muğla'nın Bodrum'unda yazlığımda tatil yaptım. Buraya gelmişken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızı uğramadan geçmek asla olmaz. Buradan hep birlikte Afyon'a geçiyoruz. Çalışma yapacağız bütün belediye başkanlarımızla. Dolayısıyla tatilimizi bitirdik çalışmaya devam. Ben aslında mütevazı bir çiçeğim ile başkanımıza gelmiştim, ama sizler beni öylesine gururlandırdınız ki, hani buradan yürüyerek İstanbul'a giderim" dedi.

"Sorumluluğumuz çok büyük"

Seçimlerin bittiğini ve artık hizmet dönemi başladığını belirten İmamoğlu, "Kollarımızı o kadar geniş tutmalıyız ki, herkesi kucaklamalıyız, ama herkesi. Dolayısı ile seçimler bitti, hizmet dönemi başladı. Biz her yöresinde Belediye Başkanı arkadaşlarım ile beraber Türkiye'ye hizmet anlamında gelmiş geçmiş en başarılı dönemi yaşatmak zorundayız. Sorumluluğumuz çok büyük. Türkiye'nin yeni bir atılıma ihtilacı var. Çok değerli bir başlangıca ihtiyacı var. Hep birlikte ülkemizin geleceğini çocuklarımıza ve gençlerimize hatırlamak ile ilgili sorumluluğumuz var. Her şey çok güzel olacak ve buna inanın. Asla vazgeçmeyin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, inşallah başarılı günlerde hep bir arada bulaşmak dileğiyle" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi ziyaretçi defterini imzaladı.

Kaynak: İHA